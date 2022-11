Prva dama ZDA predstavila letošnjo praznično okrasitev Bele hiše

"Vrednote, ki nas združujejo, je mogoče najti povsod okoli vas, vero v možnosti in optimizem ter enotnost. Soba za sobo predstavlja tisto, kar nas združuje med prazniki in skozi vse leto," je dejala Bidnova.

Javno dostopne sobe Bele hiše so posvečene med drugim počastitvi in spominu na umrle bližnje, besedam in zgodbam, prijaznosti in hvaležnosti, hrani in običajem, naravi in rekreaciji, pesmim in zvokom, enotnosti in upanju, veri in svetlobi ter otrokom. Okrasitev vključuje več kot 83.000 utripajočih lučk na drevesih, vencih in drugih predmetih, 77 božičnih dreves in 25 vencev zunaj Bele hiše, 12.000 okraskov, nekaj manj kot 4500 metrov traku in več kot 1600 zvončkov.