Prva fotografija Emme Stone v vlogi Cruelle De Vil

Disneyjevi ustvarjalci so se pred časom odločili, da bodo med drugim naredili tudi novo adaptacijo 101 dalmatinca. Tokrat bo v osredju zgodba hudobne Cruelle De Vil v podobi igralke Emme Stone, drugačen pa bo tudi naslov, saj bo film imenovan kar Cruella.

Na uradnem Twitter profilu filmskega studija Walt Disney pa so že objavili prvo fotografijo Emme v vlogi Cruelle De Vil. Poleg so zapisali, da bodo v filmu nastopili še Emma Thompson, Paul Walter Hauser in Joel Fry, izšel pa bo 28. maja 2021.