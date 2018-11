Prva fotografija noseče Burakove žene

Burak Özçivit in njegova žena Fahriye Evcense trenutno mudita v Nemčiji, kamor sta se odpravila na krajši oddih in na obisk k sorodnikom. Bodoča starša sta z oboževalci na družbenih omrežjih delila fotografiji, ki razkrivata, da se potepata nekje na podeželju. Slavna zakonca uživata v naravi, ki je v teh jesenskih dneh še posebej lepa, drevesni listi so obarvani v čudovite rumeno-zlate barve.