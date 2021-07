Prva fotografija s snemanja nadaljevanja serije Seks v mestu

Nadaljevanje kultne komične serije bo posneto v obliki miniserije z naslovom And Just Like That, ki bo vsebovala deset epizod. V njej bomo videli legendarne televizijske like in njihove partnerje več let po tem, ko smo jih nazadnje gledali v filmu Seks v mestu leta 2010. Spremljali bomo, kako se tri najboljše prijateljice soočajo z zapletenim življenjem po 50. letu. Med njimi bo manjkal zgolj lik Samanthe Jones, saj je Kim Cattrall zavrnila sodelovanje v seriji.

Svojo vlogo bodo znova odigrali tudi drugi priljubljeni liki, med drugimi tudi Chris Noth kot James Preston (bolj znan kot "gospod Živina"), Willie Garson kot Stanford Blatch in Mario Cantone kot Anthony Marentino.