Te dni leta 1997 je završalo in mladino po vsem svetu je očaral in začaral Harry Potter. Mineva že 25 let od izdaje prve knjige o najbolj znanem čarovniku na svetu, Harry Potter in kamen modrosti. Točno 25 let kasneje pa je Harry Potter še kako priljubljen, med zvezdniki svetovnega kova je veliko njegovih oboževalcev in tudi pri nas. V magične zgodbe se je že pred leti zaljubila voditeljica Tara Zupančič.