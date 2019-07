Prva pogodba skupine The Beatles prodana za 300.000 evrov

Skupina The Beatles je pogodbo z njihovim menedžerjem, Brianom Epsteinom, podpisala leta 1962 in tako se je začela njihova legendarna glasbena pot, ki je spremenila kulturo šestdesetih let prejšnjega stoletja.

Prva pogodba med skupino The Beatles in njihovim menedžerjem Brianom Epsteinom je bila na dražbi prodana za dobrih 300.000 evrov. Skupina je z Epsteinom podpisala dve pogodbi. Prvo, to, ki se je prodala, so Paul McCartney, John Lennon, George Harrison in originalni bobnar Pete Best podpisali pred veliko slavo, 24. januarja 1962. Drugo pa takrat, ko je Best skupino zapustil. S prvo pogodbo je Epsteinova služba začela vključevati iskanje dela za skupino, načrtovanje njihovega urnika in skrb za publiciteto.

Pogodba, po kateri so doživeli neverjeten uspeh, je bila na dražbi prodana za dobrih 300.000 evrov. FOTO: Profimedia

Dokument se je prodal, kot že prej omenjeno, na dražbi in specialist za tovrstno prodajo, Gabriel Heaton, je dejal, da je bil Epstein navdušen nad strastjo, energijo, karizmo in surovo seksualnostjo, ki jo je skupina izžarevala na odru. "Skupina je na odru že od začetka imela pravo energijo, Brian pa jim je pomagal, da so postali bolj profesionalni. Na odru jim je prepovedal jesti in vedno skrbel, da so pesmi igrali ustrezno in koherentno,"je dodal. Heaton je že pred dražbo povedal, da je bila ta pogodba ključna, ne samo za skupino, vendar za celotno popularno kulturo šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ta dokument jih je usmeril na pot, ki jim je prinesla takšen uspeh in kulturni vpliv, ki ga ob podpisu niso pričakovali.

Pustili so velik pečat na popularni kulturi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. FOTO: Profimedia