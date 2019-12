Prva poročna fotografija Hilary Duff

"To," je kratko in jedrnato zapisala nevesta pod fotografijo, medtem ko tudi ženin ni dolgovezil in zgubljal besed ter poročno fotografijo opremil z besedami: "Do konca za vedno ... 21. december 2019."

Hilary Duff in Matthew Koma sta se pretekli konec tedna poročila na dvorišču njunega doma v Los Angelesu . Zaljubljenca sta z oboževalci na družbenih omrežjih delila prvo poročno fotografijo, na kateri pozirata pred vintage avtomobilom znamke Jeep Wagoneer, okrašenim s cvetjem in prazne pločevinke, zadnjo šipo avtomobila pa krasi napis ''just married'', kar v prevodu pomeni pravkar poročena.

Seveda ne moremo mimo nevestine čudovite obleke, pod katero se je podpisala modna oblikovalka Jenny Packham. Nad njenimi kreacijami je navdušena tudi Kate Middleton. Nevesta je povedala, da je želela moderno, elegantno in ne načičkano obleko in točno to je dobila. Še posebej so ji bili všeč dolgi rokavi, ki so spominjali na ogrinjalo, hrbtni izrez in drobni gumbi pa so dodali piko na i. Na spodnji strani obleke so bile vrezani inicialki imen njunih otrok ter inicialki imena ženina in neveste ter datum njune poroke.

"Pisanje poročnih zaobljub je bila najtežja stvar, ki sem jo morala kadar koli narediti. Težko je v petih minutah osebi povedati, koliko ti pomeni in kaj ti je všeč na njej," je bila iskrena Hilary. Da je Hilary na svoj poročni dan še posebej blestela, so poskrbele stilistka Jessica Paster, vizažistka Kelsey Deenihan in frizerka Nikki Lee.

Hilary in 32-letni Matthew sta se po treh letih zveze zaročila maja. Lani oktobra sta se razveselila rojstva hčerke, ki sta jo poimenovalaBanks. 32-letna igralka pa ima z nekdanjim možem Mikeom Comriejem še sedemletnega sina Luco.

V priloženem videu si lahko ogledate, kako je potekala pomerjanje poročne obleke.