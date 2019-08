Prva poročna fotografija pravljične poroke britanske pevke

"To je bil najlepši dan, poln ljubezni. Bilo je tako posebno, da sva lahko združila skupaj vse, ki jih imava rada. Bilo je zelo ganljivo," je za revijo Hello povedala britanska zvezdnica ter priznala, da so tekle tudi solze sreče. Leona je nosila čudovito belo obleko z naramnicami, oprijet zgornji del pa se je bohotil s čudovito čipko. Pod obleko se je podpisala izraelska modna oblikovalka Mira Zwillinger .

"Ta dan mi bo ostal v spominu za vse življenje. Pred devetimi leti je ta čudoviti moški vstopil v moje življenje. Usodni DA sva si izrekla obkrožena z ljudmi, ki jih imava rada. Od naše družinske večerje v toskanskih vinogradih do naše slovesnosti v majhni kapeli, ki nam je nudila zatočišče pred nevihto, do pevsko-plesne zabave, ki je trajala vso noč," je na Instagramu zapisala nevesta Leona ter s svojimi sledilci delila uradno poročno fotografijo, ki jo je prva objavila revija Hello, ki je objavila tudi kratek video s poročnega dne.

Med povabljenci je bil tudi Simon Cowell, ki pa se slovesnosti ni mogel udeležiti, zaradi snemanja šova Britain's Got Talent. Z Leono sta zelo dobra prijatelja in čeprav si je močno želel priti na poroko, so mu to preprečile delovne obveznosti.

"Vesel sem za Leono in Dennisa, Leona je izjemna oseba in želim jima vse najboljše na njuni skupni poti," je za omenjeno revijo povedal 59. rojstni dan.

Po poroki je svoje misli in čustva strnil tudi ženin Dennis, ki je zapisal: "Biti s teboj je moj največji zaklad. To, da sem s tabo, je moj največji navdih. Z navdušenjem sporočam, da sva tako jaz kot moja osupljiva žena rekla DA v čudoviti Italiji. To leto je v najina življenja že prineslo veliko sprememb in počaščen sem, da vstopam v to novo poglavje, polno ljubezni in navdiha s tabo ob meni," je zapisal ter nato malo v šali malo za res nagovoril še svoje kolege: "Vsem prijateljem sporočam, da mi je žal, ampak ta (ženska) ni več na tržišču (nasmeh)."

Zvezdnica je Dennisa prvič srečala leta 2010, zaročila pa sta se na osmo obletnico, lanskega avgusta.