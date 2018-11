Prva praznična fotografija 5-članske slavne družinice

''Rada imam lepo družinsko fotografijo, še posebej zdaj, ko nas je pet. Juhu!'' je pod praznično fotografijo zapisala Jessica Alba. Med drugim pa je priznala, da je za to fotografijo bilo potrebnih kar nekaj poskusov, da so bili vsi naenkrat nasmejani. Saj veste, da predvsem pri majhnih otrocih je to težje doseči v prvem poskusu. Slavna družinica na praznični fotografiji pozira v ujemajočih se oblačilih, vsak od njih pa nosi tudi božično kapo.

Jessica in njen srčni izbranec Cash Warren, s katerim sta se poročila leta 2008, imata dve hčerki in sina: 10-letnoHonor Marie, 7-letno Haven Garner in 10-mesečnega Hayesa. Jessica je zaslovela z vlogo v televizijski seriji Temni angel, za katero je bila tudi nominirana za zlati globus. Kasneje je nastopila v različnih filmih, kot so Cukrček (2003), Mesto greha (2005), Fantastični štirje (2005), V nevarni modrini (2005), Fantastični štirje: Prihod srebrnega letalca (2007), Predzakonske zdrahe (2007), Valentinovo (2010), Morilec v meni (2010), Mačeta (2010)inNjuna družina (2010). V zadnjih letih pa je seveda pri njej na prvem mestu materinstvo.