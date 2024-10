Prva razstava Marine Abramović na Kitajskem pritegnila veliko zanimanja.

Znana je po svojih performansih, kot je The Artist is Present (Umetnica je prisotna) iz leta 2010, v katerem je nepremično sedela za mizo pred več kot 1500 obiskovalci v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku.

Umetnica je povedala, da je razstava z naslovom Transforming Energy (Preoblikovanje energije) zelo drugačna od katere koli njene razstave in hkrati zelo radikalna. Vsebuje videoposnetke in fotografije z njenega sprehoda po Velikem kitajskem zidu ter izbor novih del, ki so opremljena z brazilskimi kristali.

Na njej se je na stotine obiskovalcev prelevilo v same nastopajoče, ki so jih pozvali k upoštevanju navodil, ki spremljajo večino umetniških del. "Umetnina je nepopolna, razen če se občinstvo ne poveže z njo ... vsak predmet te razstave vabi naše občinstvo k sodelovanju," je za AFP povedal kurator razstave Shai Baitel.

Kot del umetniškega dela Counting the Rice (Štetje riža) so obiskovalci sedeli za majhnimi mizami ter ločevali črna in bela zrna v kupu riža, šteli število vsake barve ter rezultate zapisovali na papir, za katerega so jim naročili, naj ga odnesejo domov.

"Nikoli si nisem mislila, da bo razstavljala na Kitajskem," je za AFP povedala 43-letna obiskovalka Nikki Yang, ki je delo Abramovićeve že videla v New Yorku. "Širina in perspektiva njenega dela sta neverjetna, mislim, da je odlična," je dodala.