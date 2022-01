Prva skupna fotografija vseh štirih otrok monaškega princa Alberta

Jazmin je leta 2015 prvič v javnosti spregovorila o svojem odnosu z očetom, in sicer v intervjuju za revijo Harper's Bazaar. Monaški princ in njena mati sta se o priznanju očetovstva morala dogovoriti preko sodišča, kjer je nazadnje princ priznal Jazmin za svojo hčer, in jo prvič srečal, ko je imela 11 let. "Želela sem si, da spoznam svojega očeta in se z njim povežem ter da on spozna mene. To, da nisem imela te figure v svojem življenju, sem pogrešala. Čudovito je, da se je zgodilo ob pravem času in od takrat imava dober odnos," je povedala Jazmin, ki ni nikoli spoznala svoje babice, ameriške igralke Grace Kelly, a se z njo vseeno počuti povezano. To vez pa še bolj občuti po tem, ko si je ogledala film Visoka družba iz leta 1956.