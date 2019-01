Prva uradna fotografija 7-članske družine

Za mehiško igralko in voditeljico Jacqueline Bracamontes in njenega moža Martina Fuentesa je bilo leto 2018 še posebej razburljivo in prelomno. Slavna starša sta praznovala sedmo obletnico poroke, ob koncu lanskega leta pa sta se razveselila še dveh hčerkic, ki sta na svet prišli s carskim rezom. 20. decembra lani sta se razveselila rojstva dvojčic, ki sta jima dala ime Paula in Emilia. Jacqueline Bracamontes, ki je 23. decembra praznovala 39. rojstni dan, je tako dobila najlepše darilo, bolje rečeno, kar dve darili.