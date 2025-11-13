Diddyjeva zaporniška fotografija razkriva pretresljivo preobrazbo

Sean Diddy Combs prestaja štiriletno kazen v zvezni ustanovi v New Jerseyju, kamor so ga zaradi varnostnih razlogov premestili iz New Yorka po določitvi kazni. Vse od lanskega septembra, ko so zvezdnika priprli zaradi obtožb, povezanih s prostitucijo, ni v javnost prišla nobena njegova fotografija, tudi sojenje je potekalo za zaprtimi vrati.
Po obsodbi pa je v javnost pricurljala Diddyjeva fotografija z dvorišča zaporniške ustanove, na kateri se 56-letnik smeji v družbi sojetnikov. Na njej ga je moč videti od daleč, v sivi trenirki in s kapo na glavi, medtem ko najnovejša fotografija – posneta mesec dni po izreku kazni – pokaže njegov obraz in za javnost pretresljivo preobrazbo nekoč slavnega in vplivnega zvezdnika.
Tako imenovana policijska fotografija razkriva Diddyjevo preobrazbo v času za zapahi – po letu dni pripora je neprepoznaven, od nekdanjega zvezdniškega mogotca je ostala zgolj senca. Na fotografiji, ki jo je pridobil NBC News, je raper vidno osivel, z neurejeno brado in oblečen v zaporniški pulover rjave barve. To je daleč od elegantne zvezdniške podobe Diddyja na vrhuncu njegove slave in kariere, ko ga je bila javnost vajena v dizajnerskih oblekah po zadnjih modnih krikih, z vedno skrbno urejeno pričesko in njegovim zaščitnim znakom – sončnimi očali.
A od takrat se je Diddyjevo življenje drastično spremenilo. Pretekli mesec so osramočenega 56-letnega zvezdnika obsodili na štiri leta in dva meseca zaporne kazni zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo, kljub temu da je zanikal vse obtožbe in se izrekel za nedolžnega. Za zapahi bo do 8. maja 2028. Izrečena mu je bila tudi denarna kazen v višini pol milijona dolarjev (okoli 425.000 evrov).
Juda Engelmayer, Diddyjeva predstavnica za stike z javnostjo, je za tuje medije povedala, da se njena stranka za zapahi trudi biti vzorna. Diddy naj bi vztrajal pri zdravljenju svojih odvisnosti in bil trezen. Zagotovil si je zaželeno službo v zaporniški kapeli in je vpisan v program rehabilitacije zaradi drog, kar bi mu lahko pomagalo pri zmanjšanju kazni za eno leto. "Dela v knjižnici kapele, kjer okolje opisuje kot toplo, spoštljivo in koristno," je razkrila Juda.
Po poročanju NBC Newsa naj bi raper celo ustanovil svoj tečaj in druge zapornike učil, kako postati podjetnik. "Njegova treznost in samodisciplina sta trenutno prioriteti," je dejala Juda. "Jemlje ju skrajno resno."
