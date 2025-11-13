Diddyjeva zaporniška fotografija razkriva pretresljivo preobrazbo

Zaporniška fotografija nekoč priljubljenega zvezdniškega mogotca Seana Diddyja Combsa razkriva njegovo stanje za zapahi. Diddy, ki prestaja kazen v zvezni ustanovi v New Jerseyju zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo, je na njej vidno postaran, popolnoma osivel in utrujen.

Sean Diddy Combs prestaja štiriletno kazen v zvezni ustanovi v New Jerseyju, kamor so ga zaradi varnostnih razlogov premestili iz New Yorka po določitvi kazni. Vse od lanskega septembra, ko so zvezdnika priprli zaradi obtožb, povezanih s prostitucijo, ni v javnost prišla nobena njegova fotografija, tudi sojenje je potekalo za zaprtimi vrati. Po obsodbi pa je v javnost pricurljala Diddyjeva fotografija z dvorišča zaporniške ustanove, na kateri se 56-letnik smeji v družbi sojetnikov. Na njej ga je moč videti od daleč, v sivi trenirki in s kapo na glavi, medtem ko najnovejša fotografija – posneta mesec dni po izreku kazni – pokaže njegov obraz in za javnost pretresljivo preobrazbo nekoč slavnega in vplivnega zvezdnika.

Tako imenovana policijska fotografija razkriva Diddyjevo preobrazbo v času za zapahi – po letu dni pripora je neprepoznaven, od nekdanjega zvezdniškega mogotca je ostala zgolj senca. Na fotografiji, ki jo je pridobil NBC News, je raper vidno osivel, z neurejeno brado in oblečen v zaporniški pulover rjave barve. To je daleč od elegantne zvezdniške podobe Diddyja na vrhuncu njegove slave in kariere, ko ga je bila javnost vajena v dizajnerskih oblekah po zadnjih modnih krikih, z vedno skrbno urejeno pričesko in njegovim zaščitnim znakom – sončnimi očali.

Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia icon-expand

A od takrat se je Diddyjevo življenje drastično spremenilo. Pretekli mesec so osramočenega 56-letnega zvezdnika obsodili na štiri leta in dva meseca zaporne kazni zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo, kljub temu da je zanikal vse obtožbe in se izrekel za nedolžnega. Za zapahi bo do 8. maja 2028. Izrečena mu je bila tudi denarna kazen v višini pol milijona dolarjev (okoli 425.000 evrov).