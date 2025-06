Prva žena Billyja Joela po 43 letih spregovorila o njunem zakonu

Prva žena pevca Billyja Joela, Elizabeth Weber, je prvič po ločitvi spregovorila o njunem zakonu. 76-letnica je na filmskem festivalu Tribeca, kjer so premierno predvajali film Billy Joel: And So It Goes, za revijo People razkrila, da se z veseljem spominja zakona z zvezdnikom, s katerim je bila poročena devet let.