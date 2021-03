Izpoved prve žrtve Armieja Hammerja: Mislila sem, da me bo ubil

Neimenovana ženska se je zdaj končno razkrila, povedala, da ji je ime Effie in v svežem videu v solzah delila podrobnosti njunega odnosa. "Mislila sem, da me bo ubil. Armie me je nenehno tepel in me z glavo udarjal ob steno, moj obraz je bil poln podpludb." Povedala je, da je Armie poskrbel, da je z njim ostala kar štiri leta. To naj bi se namreč dogajalo med letoma 2016 in 2020. Povedala je, da jo je zvezdnik kar štiri leta nadlegoval tako fizično, duševno kot tudi spolno. Nenehno naj bi jo posiljeval in kar jo je najbolj presenetilo, ni kazal nikakršnih občutkov obžalovanja."Vedno bolj je bil nasilen. Takrat sem izgubila voljo do življenja. Samo želela sem si, da se bolečina konča."Povedala je tudi, da naj bi ji hudo poškodoval stopala, da bi tako ob vsakem koraku občutila bolečino in se ob tem vsakič spomnila nanj. Povedala je, da sta se spoznala po Facebooku, ko je bila stara 20 let.