Prvak Formule 1 z nekdanjo mehaničarko ameriške vojne mornarice?

Par je bil zasačen poleg Zahrinega avtomobila in kasneje pred eno od losangeleških stavb, od koder naj bi se skupaj odpravila v priljubljeno restavracijo TAO, kjer je potekala rojstnodnevna zabava 40-letnega komika Kevina Harta. Ker so fotografije, ki so jih posneli paparaci, nemudoma sprožile govorice, da se med Hamiltonom in Zahro krešejo iskre, so se kmalu oglasili tudi dirkačevi predstavniki za stike z javnostjo, ki so poudarili, da naj bi bila Lewis in 25-letnica le prijatelja.