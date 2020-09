Prve fotografije hčerke Katherine Schwarzenegger in Chrisa Pratta

Paparaci so novopečeno mamico Katherine Schwarzenegger ujeli na sprehodu s hčerkico Lylo Mario in njeno mamo Mario Shriver . Kot lahko vidimo, je bila slavna babica navdušena nad vnukinjo, saj je njen obraz kar žarel od zadovoljstva.

Katherine Schwarzenegger Pratt,avtorica knjižne uspešnice The Gift of Forgiveness (Dar odpuščanja), in njen mož Chris Pratt sta se prvega skupnega otroka razveselila na začetku avgusta. 41-letni Chris ima iz prejšnjega zakona zAnno Faris še 8-letnega sina Jacka. Novopečena mamica je 10. avgusta na Instagramu objavila fotografijo rok, z njo pa sporočila, da sta z možem za hčerko izbrala ime Lyla Maria: "Presenečena sva, ker lahko naznaniva rojstvo hčerke Lyle Marie Schwarzenegger Pratt. Ne bi mogla biti srečnejša in počutiva se izjemno blagoslovljeno! Z ljubeznijo, Katherine in Chris." Enako fotografijo pa je na svojem Instagramovem profilu objavil tudi ponosni očka. Katherine in Chris sta se začela sestajati poleti 2018, poročne zaobljube pa sta si izmenjala junija lani.