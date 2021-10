Prve fotografije J.Lo v novi filmski vlogi

Fotografi so Jennifer Lopez ujeli na samem prizorišču snemanja, ko je na sebi imela filmski kostum. Zvezdnica je bila videti le senca tiste J.Lo, ki smo jo vajeni na rdečih preprogah, a to le zaradi vloge, ki od nje zahteva določene karakteristike. Medtem ko je v slabem vremenu – malo je celo rosilo – čakala na začetek snemanja, je na sebi tokrat imela zimsko volneno kapo, pulover in jakno.

V prihajajočem novem filmu The Mother (Mama), pod režijsko taktirko Niki Caro, so ji zaupali glavno vlogo. Zgodba govori o morilki, ki pride iz skrivališča, da bi svojo zapuščeno hčer naučila, kako preživeti. Scenarij za film je napisala Misha Green, izvršna producentka in glavna scenaristka serije Lovecraft Country, pod popravljalno verzijo scenarija pa se je podpisala Andrea Berloff. V filmu poleg Lopezove nastopajo tudi izjemni mehiški igralec Gael García Bernal, Joseph Fiennes, Yvonne Senat Jones, Lucy Paez, Omari Hardwick, Noah Crawford in drugi.