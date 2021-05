Prve fotografije noseče princese Beatrice

32-letno princeso Beatrice in njenega moža Edoarda Mapellija Mozzija so paparaci tokrat prvič ujeli v javnosti, odkar je ta teden zaokrožila novica, da bosta postala starša. Kot razkrivajo fotografije, si je Beatrice privoščila nekaj sladkega, saj je v roki držala lonček od sladoleda. Kot kaže, ji nosečnost dobro godi, saj je bila ves čas videti dobre volje in nasmejana. Ob tej priložnosti je nosila kratko obleko s pasom, s katerim je poudarila svoj nosečniški trebušček.

"Njeno kraljevo visočanstvo princesa Beatrice in gospod Edoardo Mapelli Mozzo sta izjemno vesela, da lahko sporočita, da letos jeseni pričakujeta otroka. Tako kraljica kot družini obeh zakoncev so presrečni ob veseli novici," so v sredo, 19. maja, sporočili z dvora in veselo novico delili tudi na družbenih omrežjih.

Zanimivo je, da je dvor veselo novico o nosečnosti sporočil ravno na dan, ko sta princHarry in Meghan Markle praznovala tretjo obletnico poroke.