Prve fotografije visoko noseče Ane, izbranke Enriqueja Iglesiasa

Spomnimo, da smo že poročali, da je Ana Kurnikova, nekdanja tenisačica in izbranka latino glasbenika Enriqueja Iglesiasa, drugič noseča. Ana in Enrique, ki sta si dom ustvarila v Miamiju, sta si privoščila vožnjo z jahto. Med izletom sta bila seveda sproščena in se nista ozirala na to, da se v grmovju mogoče skriva kakšen fotograf.

Spretnim paparacem je namreč uspelo v objektiv ujeti visoko nosečo Ano Kurnikovo in njenega izbranca Enriqueja Iglesiasa, ko sta se sprehajala na krovu, ter tako posneti prve fotografije slavne nosečnice.