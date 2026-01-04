Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Prve fotografije zaroke frontmana zasedbe Måneskin

Los Angeles, 04. 01. 2026 10.13 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Damiano David in Dove Cameron

Ameriška pevka Dove Cameron je na družbenem omrežju Instagram delila fotoutrinke, ki so nastali med zaroko z Damianom Davidom, frontmanom italijanske zasedbe Måneskin, ki je svetovno slavo požela leta 2021 z zmago na Evroviziji. "Moj najljubši del življenja," je zapisala pod galerijo fotografij, na katerih je pokazala svoj razkošen zaročni prstan.

Oktobra lani smo poročali, da sta se za naslednji korak v zvezi odločila pevca Damiano David in Dove Cameron. Par takrat poročanj, da sta se zaročila, ni javno komentiral, zdaj pa je Američanka na Instagramu delila fotografije, na katerih je ponosno pokazala svoj zaročni prstan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na fotografijah je moč videti frontmana zasedbe Måneskin, kako poljublja čelo svoje izbranke, medtem ko drži roko, ki jo krasi zaročni prstan. V galerijo je glasbenica vključila tudi bližnji posnetek razkošnega diamanta.

Spomnimo, par so začeli romantično povezovati septembra 2023, ko se je Dove udeležila pevčevega koncerta v New Yorku, nekaj mesecev pozneje pa je bila prisotna na koncertu v Braziliji. Zvezo sta potrdila februarja 2024, ko sta skupaj stopila na rdečo preprogo.

Pred nekaj meseci je Dove na spletu z objavo obeležila njuno drugo obletnico zveze, ob njunih skupnih fotografijah pa pripisala: "Najboljši dve leti mojega življenja. Vsaj enkrat na teden od sreče jokam, saj je življenje s teboj tako lepo. Ljubim te tako, da tega besede ne morejo opisati, a nikoli ne bom nehala poskušati. Srečno obletnico, ljubezen moja."

Maneskin damiano david dove cameron

Andy Cohen o ugibanjih glede popravkov: Malo botoksa in veliko ličil

SORODNI ČLANKI

Pevec skupine Måneskin zaročen, poročil se bo z ameriško pevko

Pevec skupine Måneskin bi kot solist lahko ponudil več

Pevec skupine Måneskin o selitvi v ZDA: Lahko sem kdor koli

Pevec skupine Maneskin pod golo fotografijo izbranke: Slajša kot sladkor

Pevec skupine Maneskin Damiano David napovedal solo kariero

Dolly Parton združila moči s skupino Maneskin za novo različico hita Jolene

Maneskin dokazali, da rokenrol še ni mrtev

Maneskin bodo na prvi šolski dan izdali novo pesem

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
04. 01. 2026 10.33
Joker je izpadel?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425