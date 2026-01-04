Prve fotografije zaroke frontmana zasedbe Måneskin

Oktobra lani smo poročali, da sta se za naslednji korak v zvezi odločila pevca Damiano David in Dove Cameron . Par takrat poročanj, da sta se zaročila, ni javno komentiral, zdaj pa je Američanka na Instagramu delila fotografije, na katerih je ponosno pokazala svoj zaročni prstan.

Na fotografijah je moč videti frontmana zasedbe Måneskin, kako poljublja čelo svoje izbranke, medtem ko drži roko, ki jo krasi zaročni prstan. V galerijo je glasbenica vključila tudi bližnji posnetek razkošnega diamanta.

Spomnimo, par so začeli romantično povezovati septembra 2023, ko se je Dove udeležila pevčevega koncerta v New Yorku, nekaj mesecev pozneje pa je bila prisotna na koncertu v Braziliji. Zvezo sta potrdila februarja 2024, ko sta skupaj stopila na rdečo preprogo.

Pred nekaj meseci je Dove na spletu z objavo obeležila njuno drugo obletnico zveze, ob njunih skupnih fotografijah pa pripisala: "Najboljši dve leti mojega življenja. Vsaj enkrat na teden od sreče jokam, saj je življenje s teboj tako lepo. Ljubim te tako, da tega besede ne morejo opisati, a nikoli ne bom nehala poskušati. Srečno obletnico, ljubezen moja."