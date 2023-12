Prve poročne fotografije Vanesse Hudgens in Cola Tuckerja so ugledale luč sveta. Par je reviji Vogue ekskluzivno omogočil vpogled v poseben dan, ki se je odvil v Mehiki. "To je bil resnično najbolj čaroben vikend v mojem življenju," je o poroki s profesionalnim igralcem bejzbola povedala 34-letna zvezdnica filma Gimnazijski muzikal.

Modna biblija Vogue je objavila prve ekskluzivne poročne fotografije Vanesse Hudgens in Cola Tuckerja. Par si je večno zvestobo obljubil v Mehiki, v mestu umetnosti Azulik v Tulumu. "Vedela sem, da je to naše mesto. Počutila sem se, kot da sem bila premeščen v nekakšno utopijo, ki ni podobna ničemur, v čemer sem bila kdaj prej. Bilo je čarobno in preprosto sem se zaljubila," je reviji o poročni lokaciji povedala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je bil resnično najbolj čaroben vikend v mojem življenju," je o poroki nadaljevala. "Tako sem hvaležna, da sva imela zasebno poroko, in pomagalo je, da sem vsem vzela telefone. Bilo je neverjetno, ko sem se ob večerji ozrl naokoli in vsi so se pogovarjali med seboj – naše družinske in prijateljske skupine so se združevale in ustvarjale resnične odnose, za katere vem, da bodo vložili pravi čas. Videti to in zbrati vse skupaj ter nas proslaviti, je bilo tako čarobno. Ko zdaj govorim o tem, se mi kar solzijo oči. Niti v sanjah si nisem mogla predstavljati, da bo tako. Vedela sem, da bo čarobno, a je preseglo moja pričakovanja."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igralka, ki je točno vedela, kakšen zaročni prstan želi, je bila odločna tudi pri izbiri poročne obleke. Želela je obleko, ki deluje elegantno, moderno in seksi, z obliko, ki jo navdihujejo supermodeli iz 90. let. Izbrala je obleko legendarne modne oblikovalke Vere Wang. Do oltarja se je tako sprehodila v obleki slonokoščene barve s poševnim izrezom. Tančico iz svetlega tila je krasil napis Mrs. T December 2nd, 2023."Obožujem celotno eterično boemsko vzdušje, to bo vedno del mene, vendar nisem želela, da bi bilo to glavno." Za poporočno slavje se je zvezdnica preoblekla in nadela nekoliko drznejšo toaleto s čipkastim korzetom, čipkasto podvezico in dolgimi plastmi prozornega blaga.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo, 34-letna zvezdnica filma Gimnazijski muzikal in njen zaročenec, 27-letni profesionalni igralec bejzbola, sta si večno zvestobo obljubila v začetku meseca.