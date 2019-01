Prve službe danes najbogatejših ljudi na svetu

Danes najpremožnejše in najvplivnejše ljudi na svetu si težko predstavljamo v vlogah prodajalcev, mizarjev, dostavljalcev časopisa, slaščičarjev ali varušk. Prav ta dela pa so opravljali v svoji mladosti in se, kot pravijo, tako naučili ceniti denar ter sodelovati z ljudmi.

Ko pomislimo na Donalda Trumpa, Baracka Obamo, Hillary Clinton, Bernieja Sandersa, Oprah Winfrey, Michaela Bloomberga, Warrena Buffetta in Madeleine Albright, si kateregakoli izmed njih težko predstavljamo v drugačnem delovnem okolju, kot smo jih vajeni videti danes. Premožni, uspešni in predvsem vplivni - a ni bilo vedno tako. Njihovi začetki in prve službe so bile namreč vse prej kot glamurozne, kot pravijo, pa so jih prav ta dela naučila ceniti vrednost denarja ter delati z različnimi ljudmi. Donald Trump je zbiral steklenice Aktualni ameriški predsednik Donald Trump prihaja iz premožne družine, a ga je oče, kot pravi, že zgodaj želel naučiti ceniti vrednost denarja. Fred Trump, Donaldov oče, ga je že kot dečka večkrat peljal na gradbišča, kjer sta z bratom zbirala prazne steklenice in jih kasneje zamenjala za denar. Ameriški predsednik je za Forbes povedal, da na ta način nikoli ni veliko zaslužil, a je tako že zgodaj spoznal, da je za več denarja potrebno trdo delati.

Donald Trump je steklenice manjal za denar FOTO: AP

Hillary Clinton je bila varuška V svoji avtobiografiji nekdanja prva dama Hillary Clinton navaja, da je pri 13 letih opravljala svojo prvo plačano službo, ki je zajemala varovanje otrok ter skrb za park, ki je bil le nekaj ulic stran od njenega doma v Chicagu. V knjigi je zapisala, da so njeni starši zagovarjali trdo delo in samoiniciativnost ter skrbeli za to, da bi njihovi otroci spoznali ter cenili dobro opravljeno delo in se naučili prave vrednosti denarja.

Hillary Clinton je delala kot varuška FOTO: AP

Barack Obama je delal v slaščičarni Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je odrastel v mestu Honolulu na Havajih, njegova prva služba pa je bila delo v slaščičarni, kjer je prodajal sladoled.

Barack Obama je prodajal sladoled FOTO: AP

Bernie Sanders je delal kot mizar Današnji senator ZDA Bernie Sanders je leta 1964 diplomiral na področju politologije. Po pridobljeni diplomi je opravljal različna dela, med katerimi je bilo tudi mizarstvo. Ko je bil star 39 let, je bil izvoljen za župana mesta Burlington.

Bernie Sanders je delal tudi kot mizar FOTO: Profimedia

Michael Bloomberg je parkiral tuje avtomobile Premoženje ameriškega poslovneža in nekdanjega župana New Yorka Michaela Bloomberga je danes ocenjeno na več kot 45 milijard evrov. 76-letnik je odraščal v družini, ki ni bila pretirano premožna, zato je moral v najstniških letih delati, da si je lahko plačeval stroške študija. Takrat se je zaposlil kot pomočnik v hotelu in skrbel za parkiranje tujih avtomobilov.

Michael Bloomberg je delal, da si je lahko plačeval študij FOTO: Profimedia

Warren Buffett je delal kot dostavljalec časopisa 88-letni Warren Buffett danes velja za enega najpremožnejših ljudi na svetu, njegovo premoženje pa je ocenjeno na več kot 80 milijard evrov. Že kot majhen deček je bil zelo varčen in je posvečal veliko premisleka temu, kako bo nekega dne obogatel. Pri 13 letih je opravljal prvo službo kot dostavljalec časopisa in delal toliko, da si je lahko v kratkem času kupil polje v vrednosti približno 1.200 evrov – kar je bila tudi njegova prva naložba, ki jo je opravil, še preden je dopolnil 15 let.

Warren Buffett je pred 15 letom kupil svoje prvo polje FOTO: Profimedia

Oprah Winfrey je delala v trgovini Danes najbolj prepoznavna televizijska voditeljica in medijska mogulka Oprah Winfrey se je rodila v zelo revni družini. Kot deklica je začela delati v lokalni trgovini, ki je bila postavljena takoj ob brivnici, v kateri je delal njen oče. Njeno premoženje je danes ocenjeno na več kot tri milijarde evrov.

Oprah Winfrey je bila zelo revna FOTO: AP

Madeleine Albright je prodajala nedrčke Prva služba prve ameriške državne tajnice in nekdanje zunanje ministrice ZDA Madeleine Albright je bila v prodajalni z oblačili v mestu Denver, kjer je svetovala strankam pri nakupu primernih nedrčkov. Tako se je, kot je kasneje priznala, naučila delati v stresnem okolju z različnimi ljudmi.