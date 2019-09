Prvega moža je prevarala noč pred poroko

Njena avtobiografija Inside Out pripoveduje on njenem pestrem življenju.

Kot smo že poročali, je igralka Demi Moore izdala avtobiografijo Inside Out, kjer je opisala svoje težko otroštvo, boj z odvisnostjo in ljubezenska razmerja. Tako je spregovorila tudi o svojem prvem zakonu z glasbenikom Freddyjem Moorom.

Poročila sta se le ta 1980, ko je bila Demi stara le 18 let, ločila pa sta se pet let kasneje. 56-letnica je v knjigi priznala, da je Freddyja prevarala večer pred poročnim dnem. "Tisto noč, preden sva se poročila, sem namesto pisanja zaobljub, klicala moškega, ki sem ga spoznala na snemanju filma," je zapisala 56-letnica. "Izmuznila sem se iz lastne dekliščine in šla v njegovo stanovanje," je pripovedovala.

"Zakaj sem to naredila? Zakaj nisem šla do moškega, ki sem se mu zavezala in mu zaupala moje dvome? Ker se nisem mogla soočiti z dejstvom, da se bom poročila le zato, da bi za nekaj časa pozabila na mojo žalost ob izgubi očeta," je odgovorila sama sebi in dejala, da je čutila, da takrat ni bilo prostora za dvome o nečem, ki je že skoraj storjeno. "Nisem mogla iz zakona, lahko pa sem ga sabotirala," je dodala.

Freddy pa je pred kratkim za Daily Mail povedal, da bo avtobiografijo prebral v najkrajšem možnem času.

Leta 1987 se je nato poročila z igralcem Bruceom Willisom, s katerim imata tudi tri hčerke: 31-letno Rumer, 28-letno Scout in 25-letno Tallulah Belle. Ločila sta se leta 2000. Po treh letih se je začela videvati z igralcem Ashtonom Kutcherjemter njuno razmerje in 15-letno starostno razliko kasneje povzela za The New York Times: "Z njim sem šla nazaj v čas in izkusila, kako je biti mlad, česar v mojih 20 nikoli nisem poznala."V tem času je igralka tudi zanosila, vendar je v šestem mesecu splavila – tudi to nesrečno obdobje za zapisala v novi avtobiografiji.