Prvi ameriški temnopolti Sanjski moški po spremembi: Vzelo mi je tri ure

Sanjski moški Matt James se je pred kratkim predstavil z novim videzom. Na omrežju Twitter je objavil fotografijo sveže obritega obraza in s tem presenetil oboževalce, ki so bili vajeni njegove goste in dolge brade. 29-letnik je pri tem razkril, da je brez brade ostal po stavi. Pred časom je namreč obljubil, da se bo bradi odrekel, v kolikor Twitterjev račun podjetja, ki se ukvarja s kriptovalutami, v 24 urah doseže številko 50 tisoč sledilcev.