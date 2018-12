'Prvi božič brez Henryja je prišel in odšel'

Ameriški igralec in komikRob Delaneyje februarja prek družabnih omrežij razkril zelo žalostno novico – njegov dveletni sin Henry je januarja zaradi tumorja izgubil boj za življenje. Tumor so odkrili, ko je bil sin star eno leto, sledila je operacija, s katero so rakovo tvorbo odstranili, a tumor se je vrnil in malčku ni bilo več pomoči. Septembra je nato zvezdnik objavil tudi osebne zapiske, ki jih je pisal v času, ko je sin preležal v bolnišnici. Razmišljal je o izdaji knjige, a do tega ni prišlo: "Knjige ne morem napisati, kajti naša zgodba se je končala drugače, kot smo vsi upali."

Tako bo januarja minilo leto dni od njegove smrti, za družino pa je bil to prvi božič brez Henryja. "Prvi božič brezHenryja je prišel in odšel. Dan je bil dober, mogoče tudi zaradi tega, ker je za nami toliko grozljivih in bolečih dni ... O njem smo veliko govorili, tako je božič minil tudi s spomini nanj," je zapisal igralec na Twitterju. Zapisal pa je tudi razlog, zakaj o smrti sina govori tako javno: "O tem govorim javno, ker želim da žalovanje ni stigma ... Moja družina je žalostna in polna bolečine, ker je naš dvoletnik umrl po dolgi bolezni. Zakaj ne bi bili žalostni? Zakaj ne bi bili jezni in zmedeni?"

Za konec pa je dodal, da te izjave zanj niso terapevtske: "Z svojimi izjavami želim pokazati, da starši in sorojenci, ki gredo skozi podobno dogajanje, kot smo šli mi, niso sami, ampak se počutijo slišano, spoštovano in ljubljeno ..."