Prvi božič brez mame za 5-letnega sina Naye Rivera

Ryan Dorsey in Naya Rivera

Veseli december je čas, ko smo v pričakovanju praznikov in čas pristnega družinskega veselja. Letošnji božično-novoletni prazniki bodo zaradi pandemije covida-19 po svetu za vse nekoliko drugačni. Tudi za malega Joseya Hollisa, sina pokojne Naye Rivera in Ryana Dorseya, ki je poleti ostal brez svoje mamice, ki je umrla v tragični nesreči s čolnom.

37-letni Ryan Dorsey, nekdanji mož Naye Rivera, je z oboževalci na Instagramu delil novo fotografijo, na kateri je imel pomoč pri božični dekoraciji – skupaj s sinom sta postavila božično-novoletno drevesce, oba pa sta si nadela božično kapo. Ryan je sina dvignil v naročje, da je lahko na vrh novoletne jelke postavil zvezdo.

"Lepe praznike vsem. Ti, ti in ti, vi vsi. Upam, da boste deležni le sreče,"je zapisal ob fotografiji, nato pa je v šali dodal:"Razen ti. Govorim s tabo, leto 2020."In tako jasno sporočil, kaj si misli o letošnjem letu in verjetno ni edini.