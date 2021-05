Prvi fant Meghan Markle: Njena iskrenost je občudovanja vredna

Joshua Silverstein, ameriški igralec in prvi fant Meghan Markle, je spregovoril o njenem pogumu, da je javno spregovorila o svojem življenju v kraljevi družini. Kot je povedal za Page Six, je bil Meghanin prvi poljub pri njenih 13. letih in da je bila njuna romanca tipična najstniška poletna ljubezen.

Zdaj je povedal, da je navdušen nad njenim pogumom in voljo, da je javno povedala, kaj meni o kraljevi družini in odstrla tančico svojega življenja. Predvsem je vesel, da je spregovorila o rasizmu znotraj kraljeve družine. "Kadarkoli ljudje drugačne polti spregovorijo o zatiranju in rasizmu, je pričakovati veliko reakcijo in napade. Zato je dejstvo, da se je odločila spregovoriti, ne glede na posledice v odnosih z možem in družino, velika stvar. Res je bila pogumna," je povedal Joshua in dodal: "Da se je pojavila na televiziji in o tem spregovorila tako pogumno, je občudovanja vredno."

Spomnimo: Meghan Markle je v intervjuju z Oprah Meghan javnost šokirala, ko je spregovorila o težavah, s katerimi se je soočala v času, ko je še živela v Londonu. Povedala je tudi, da je v kraljevi družini bila žrtev rasizma, saj naj bi se nekdo od članov družine spraševal, kakšne polti bo maliArchie in ali bo to prvi temnopolti kraljevi otrok. Oprah je sicer kasneje zagotovila, da se tega nista spraševala kraljica Elizabeta II. ali njen mož princ Fillip. Takrat je uradno izjavo podal tudi Harryjev brat, princ William, ki je povedal: "Naša družina ni rasistična."