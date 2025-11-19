Svetli način
Tuja scena

Prvi javni govor princese Catherine po boju z rakom

London, 19. 11. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
2

Valižanska princesa Catherine je v svojem prvem javnem govoru po razkritju diagnoze raka navdušila s pomenom zgodnjega otroštva in zdravih družinskih odnosov. Izpostavila je pomembnost vrednot, kot so ljubezen, skrb in nežnost, tako v osebnem kot poklicnem življenju.

Princesa Catherine se je po daljši odsotnosti zaradi bitke z rakom in poletnih počitnicah vrnila k opravljanju kraljevih dolžnosti in imela po dveh letih tudi prvi javni govor. Dogodek je organizirala skupina, ki je del kraljeve fundacije Centre for Early Childhood – to je leta 2021 osnovala Catherine z namenom ozaveščanja o pomembnosti zgodnjega otroštva za nadaljnje življenje. Med svojim prvim govorom po dveh letih je poudarila pomembnost poklicnega dostojanstva. "Verjamem v povrnitev dostojanstva tihemu in pogosto nevidnemu delu poklicev, kot sta skrb in ljubezen, medtem ko si prizadevamo za bolj srečno in zdravo družbo," je dejala valižanska princesa.

Catherine je pozvala poslovne vodje, na dogodku se jih je zbralo več kot 80, naj ponovno premislijo o svojih delovnih mestih in ustvarijo drugačen prioritetni model, v katerem podjetja "cenijo čas, skrb in nežnost prav toliko kot produktivnost in uspeh".

Princesa Catherine na dogodku v Londonu.
Princesa Catherine na dogodku v Londonu. FOTO: Profimedia

Dogodek je bil del Catherinine kampanje za ozaveščanje o pomenu zgodnjih otroških let in pomembnosti gradnje zdravih družinskih odnosov. To je bil njen prvi govor od novembra 2023 in razkritja njene diagnoze raka, ki je pretresla javnost lanskega marca.

Od takrat se je sicer na družbenih omrežjih nekajkrat oglasila prek posnetih sporočil, med drugim ko je napovedala svojo postopno pot okrevanja in kemoterapij, vendarle pa je bil to njen prvi govor v živo, osebno. Njene prisotnosti na dogodku in govora se je javnost zelo razveselila, saj pomenita še en korak na poti Catherinine vrnitve v javno življenje. Ta pa je tudi povsem v njenem slogu – dogodek se je namreč začel s pesmijo, ki jo je prebral Alex Wharton.

Princesa Catherine
Princesa Catherine FOTO: Profimedia
Preberi še Princesa Catherine presenetila kot plavolaska

Govor valižanske princese je bil kot vedno samozavesten, tokrat pa je odražal njeno globoko osebno sporočilo o večjem poudarku prijaznosti: "Ljubezen je prva in najpomembnejša vez. In tista ljubezen, ki jo čutimo v najbolj zgodnjih letih, nas oblikuje in ukalupi, kdo postanemo ter kako uspevamo kot odrasli," je dejala Catherine. Ob tem je vsem prisotnim položila na srce, kako pomembno je, da svojim otrokom zagotovijo podporen dom, poln ljubezni.

princesa catherine govor prvi london
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ol77
19. 11. 2025 11.42
+1
kakšnem raku???v to pravljico vrjamejo ljudje brez možganov..ja jih kr je neki na tej naši ravni zemlji
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
19. 11. 2025 10.24
+4
Britanske vrednote ja poznamo
ODGOVORI
5 1
