Prvi intervju s princeso Diano: Sprejeli so me, ker sem bila devica

Kraljica ljudskih src, pokojna princesa Diana , bi prvega julija praznovala svoj 58. rojstni dan. V javnosti je pred kratkim zaokrožil njen prvi intervju, ki ga je opravila z novinarko Danae Brook . Prav ona je bila prva novinarka tiskanega medija, ki je Dianino izjavo dobila, še preden je ta gostovala v oddaji Martina Bashirja in izrekla nepozaben stavek ''v zakonu smo trije.'' Ob obletnici princesinega rojstva se je odločila, da bo Dianino iskreno in necenzurirano izpoved delila z vsem svetom.

Še preden se je Diana Spencer preselila na kraljevi dvor, je stanovala v isti stavbi kot novinarka Brookova. Sosedi sta postali približno leto dni, preden se je Diana poročila s princem Charlesom in nekaj tednov pred uradno obelodanitvijo njune zaroke. Danae je torej pokojno princeso prvič opazila, ko je ta štela komaj rosnih 19 let.''Spomnim se je kot dolgonoge, atletske in postavne mlade ženske, ki ni bila vsiljiva – pozornost je plenila s svojimi prečudovitimi očmi ... Prav te sem si najbolj zapomnila. Modro-zelene oči. Ko je svoj pogled usmerila vate, si imel občutek, da je nekdo prižgal žaromete. No, v tistem času, ko je delala v otroškem vrtcu v Pimlicu, se še ni zavedala njihove moči.''

V tistem času skoraj nihče ni vedel za razmerje, ki se plete med Spencerjevo in britanskim prestolonaslednikom, tudi novinarka Danae je bila med tistimi, ki niso bili seznanjeni z vsemi podrobnostmi.

''On je bil v družbi izjemno cenjen, ona pa v tistem času ni uživala nikakršnega ugleda. V javnosti so zaokrožila različna namigovanja in kmalu je postalo jasno, da sta par. Iz Dianinega stanovanja, kjer je živela s tremi prijateljicami, se je čedalje bolj pogosto slišala glasbena skupina Three Degrees, ki je bila obenem Charlesova najljubša skupina. Pred stanovanjem so jo pogosto dočakale rože ... Vsem je postalo jasno, da ima nekoga.''

Novinarka Brook, ki je živela skupaj s svojima sinovoma Orionom in Liamom, je dejala, da se je Diana z malčkoma hitro spoprijateljila in jima kupovala različne malenkosti in sladkarije. ''Vedno je dajala vtis rahlo nesamozavestne ženske – nosila je izjemno malo ličil, ob prihodu v stavbo pa je hitro smuknila v dvigalo s pomarančami, čokolado ali časopisom pod roko. Delovalo je, kot da želi biti nevidna ... ''

Prav Dianino prijateljevanje z novinarkinima sinovoma pa je pripomoglo k temu, da je Danae med prvimi izvedela za njeno razmerje s princem Charlesom. Nekega jutra sta Orion in Liam ob sprehodu mimo ene od trafik opazila njeno fotografijo, ki je krasila naslovnice številnih časopisov. Vzneseno sta dejala:''Oh, njo pa poznava! Stanuje tukaj, rada ima pomaranče in že večkrat sva jo srečala ... '' Tudi Brookova je bila ob pogledu na fotografijo nekaj časa začudena, saj ni mogla verjeti, da je sramežljiva vzgojiteljica iz vrtca v resnici prestolonaslednikovo dekle. Od tistega trenutka, ko se je njena identiteta prvič pojavila v britanskih časopisih, je bila stavba, v kateri sta živeli Diana in Danae, nenehno tarča paparacev in novinarjev.