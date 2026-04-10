Prvi mož pokojne igralke Shannen Doherty hospitaliziran

Igralca Ashleyja Hamiltona so pred dnevi v najetem stanovanju v Los Angelesu našli neodzivnega, razlog pa je bil prevelik odmerek mamil, poročajo ameriški tabloidi. Prvi mož pokojne igralke Shannen Doherty, ki je zaigral v filmu Iron Man 3, naj bi bil še vedno v bolnišnici in je v stabilnem stanju.
Hamilton je sicer v preteklosti že javno spregovoril o težavah z odvisnostjo od drog in alkohola. Po pisanju revije People je igralec leta 2015 v resničnostnem šovu, katerega del je njegova družina, priznal, da preživlja težko obdobje, oče pa mu je takrat čestital, da je premagal boj z razvadami.
Ashley in Shannen sta se poročila leta 1993, potem ko sta se le dva tedna prej spoznala. Ločila sta se zgolj leto pozneje, razlog pa naj bi bil prav Hamiltonov boj z odvisnostmi. Zvezdnica je januarja 2024 v svojem podkastu nekdanjega moža okrivila, da so jo odpustili iz priljubljene serije Beverly Hills: 90210, v kateri je igrala Brendo in z njo tudi zaslovela. Ker sta imela z Ashleyjem težave, naj bi nenehno zamujala v službo, vsi ostali pa so jo čakali in zaradi prestavljenega začetka morali podaljševati snemanja.
Doherty se je pozneje poročila še dvakrat, in sicer z Rickom Salomonom, s katerim se je prav tako razšla po letu dni, nato pa leta 2011 še s Kurtom Iswarienkom, od katerega je zahtevala ločitev aprila 2023. Zvezdnica je po težki bitki z rakom umrla julija 2024, stara 53 let.
Shannen Doherty je bila ameriška igralka, ki je najbolj znana po vlogi Brende Walsh v priljubljeni seriji 'Beverly Hills, 90210' ter vlogi Prudence v seriji 'Charmed'. Svojo igralsko kariero je začela v zgodnjih osemdesetih letih in je v svoji karieri igrala v številnih filmih in televizijskih serijah. Na žalost je preminula julija 2024 po dolgi in težki bitki z rakom.
'Beverly Hills, 90210' je bila ena najbolj vplivnih ameriških najstniških dramskih serij, ki se je predvajala od leta 1990 do 2000. Serija je spremljala življenje skupine srednješolskih in kasneje univerzitetnih prijateljev, ki živijo v premožni soseski Beverly Hills v Los Angelesu. Serija je znana po obravnavanju aktualnih družbenih tem, kot so droge, alkohol, spolnost, odnosi in družinski problemi, ter je ustvarila številne modne in kulturne trende med mladimi.
