Tuja scena

Prvi mož pokojne igralke Shannen Doherty hospitaliziran

Los Angeles, 10. 04. 2026 08.00

Avtor:
K.Z.
Shannen Doherty in Ashley Hamilton

Kot poročajo ameriški tabloidi, je bil prvi mož pokojne igralke Shannen Doherty pred dnevi hospitaliziran. Ashley Hamilton naj bi vzel prevelik odmerek, zdravnikom pa ga je uspelo rešiti in je sedaj v stabilnem stanju, so za TMZ potrdili viri blizu igralca.

Igralca Ashleyja Hamiltona so pred dnevi v najetem stanovanju v Los Angelesu našli neodzivnega, razlog pa je bil prevelik odmerek mamil, poročajo ameriški tabloidi. Prvi mož pokojne igralke Shannen Doherty, ki je zaigral v filmu Iron Man 3, naj bi bil še vedno v bolnišnici in je v stabilnem stanju.

Ashley Hamilton je bil zaradi prevelikega odmerka mamil hospitaliziran.
FOTO: Profimedia

Hamilton je sicer v preteklosti že javno spregovoril o težavah z odvisnostjo od drog in alkohola. Po pisanju revije People je igralec leta 2015 v resničnostnem šovu, katerega del je njegova družina, priznal, da preživlja težko obdobje, oče pa mu je takrat čestital, da je premagal boj z razvadami.

Ashley in Shannen sta se poročila leta 1993, potem ko sta se le dva tedna prej spoznala. Ločila sta se zgolj leto pozneje, razlog pa naj bi bil prav Hamiltonov boj z odvisnostmi. Zvezdnica je januarja 2024 v svojem podkastu nekdanjega moža okrivila, da so jo odpustili iz priljubljene serije Beverly Hills: 90210, v kateri je igrala Brendo in z njo tudi zaslovela. Ker sta imela z Ashleyjem težave, naj bi nenehno zamujala v službo, vsi ostali pa so jo čakali in zaradi prestavljenega začetka morali podaljševati snemanja.

Preberi še Po dolgem boju z boleznijo umrla Shannen Doherty

Doherty se je pozneje poročila še dvakrat, in sicer z Rickom Salomonom, s katerim se je prav tako razšla po letu dni, nato pa leta 2011 še s Kurtom Iswarienkom, od katerega je zahtevala ločitev aprila 2023. Zvezdnica je po težki bitki z rakom umrla julija 2024, stara 53 let.

Razlagalnik

Ashley Hamilton je bil hospitaliziran zaradi prevelikega odmerka mamil. Viri blizu igralca so potrdili, da je bil najden neodziven v najetem stanovanju v Los Angelesu, vendar so mu zdravniki uspeli pomagati in je sedaj v stabilnem stanju.

Shannen Doherty je bila ameriška igralka, ki je najbolj znana po vlogi Brende Walsh v priljubljeni seriji 'Beverly Hills, 90210' ter vlogi Prudence v seriji 'Charmed'. Svojo igralsko kariero je začela v zgodnjih osemdesetih letih in je v svoji karieri igrala v številnih filmih in televizijskih serijah. Na žalost je preminula julija 2024 po dolgi in težki bitki z rakom.

'Beverly Hills, 90210' je bila ena najbolj vplivnih ameriških najstniških dramskih serij, ki se je predvajala od leta 1990 do 2000. Serija je spremljala življenje skupine srednješolskih in kasneje univerzitetnih prijateljev, ki živijo v premožni soseski Beverly Hills v Los Angelesu. Serija je znana po obravnavanju aktualnih družbenih tem, kot so droge, alkohol, spolnost, odnosi in družinski problemi, ter je ustvarila številne modne in kulturne trende med mladimi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
shannen doherty mož ashley hamilton hospitalizacija igralec odvisnost

Nikki Glaser: Všeč mi je, ko moj fant spi z drugimi

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
bibaleze
Portal
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, tehtnice iščejo harmonijo
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, tehtnice iščejo harmonijo
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
vizita
Portal
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
cekin
Portal
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
moskisvet
Portal
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
dominvrt
Portal
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
okusno
Portal
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
