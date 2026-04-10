Prvi mož pokojne igralke Shannen Doherty hospitaliziran

Igralca Ashleyja Hamiltona so pred dnevi v najetem stanovanju v Los Angelesu našli neodzivnega, razlog pa je bil prevelik odmerek mamil, poročajo ameriški tabloidi. Prvi mož pokojne igralke Shannen Doherty , ki je zaigral v filmu Iron Man 3 , naj bi bil še vedno v bolnišnici in je v stabilnem stanju.

Hamilton je sicer v preteklosti že javno spregovoril o težavah z odvisnostjo od drog in alkohola. Po pisanju revije People je igralec leta 2015 v resničnostnem šovu, katerega del je njegova družina, priznal, da preživlja težko obdobje, oče pa mu je takrat čestital, da je premagal boj z razvadami.

Ashley in Shannen sta se poročila leta 1993, potem ko sta se le dva tedna prej spoznala. Ločila sta se zgolj leto pozneje, razlog pa naj bi bil prav Hamiltonov boj z odvisnostmi. Zvezdnica je januarja 2024 v svojem podkastu nekdanjega moža okrivila, da so jo odpustili iz priljubljene serije Beverly Hills: 90210, v kateri je igrala Brendo in z njo tudi zaslovela. Ker sta imela z Ashleyjem težave, naj bi nenehno zamujala v službo, vsi ostali pa so jo čakali in zaradi prestavljenega začetka morali podaljševati snemanja.