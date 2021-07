Prvi napovednik filma House of Gucci: glamurozna Lady Gaga in neprepoznavni Jared Leto

V zadnjih mesecih smo videli ogromno fotografij s snemanja filma House of Gucci, zdaj pa smo končno dočakali prvi napovednik za težko pričakovan film. V kriminalni drami The House of Gucci glavno vlogo igra z oskarjem nagrajena pevka in igralka Lady Gaga. Stopila je v čevlje zloglasne črne vdove, ki je naročila umor svojega nekdanjega moža in vodje modne hiše Maurizija Guccija. Bogato igralsko zasedbo sestavljajo Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, Reeve Carney in Jack Huston, pod režijo pa se je podpisal Ridley Scott. V filmu nastopajo tudi Camille Cottin, Jack Huston, Madalina Ghenea, Reeve Carney in Youssef Kerkour.

Napovednik se začne s prizorom, ko Lady Gaga pride v kader v luksuznih dizajnerskih oblačilih kot Patrizia in zasliši se njen glas: "Ime je bilo tisto, ki je zvenelo tako sladko, tako zapeljivo. Sinonim za bogastvo, slog, moč." Prvi uradni napovednik je v devetih urah na YouTubu že presegel več kot dva milijona ogledov.