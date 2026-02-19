Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Prvi odziv kralja Karla: Zakon moramo spoštovati

Londontj, 19. 02. 2026 14.23 pred 22 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.A.
Kralj Karel III.

Po dopoldanski aretaciji nekdanjega princa Andrewa se je zdaj odzval tudi kralj Karel. Kot je zapisano v njegovi uradni izjavi, je zaradi dejstva, da so njegovega brata pridržali, zelo zaskrbljen. Ponovno je tudi poudaril, da je pripravljen sodelovati s policijo, a da več kot to ne bo komentiral.

Po novici, da je nekdanji princ aretiran, je javnost z nestrpnostjo čakala na prvi odziv njegovega brata, trenutno vladajočega monarha. In kralj Karel se je zdaj odzval. "Z globoko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov," je del njegove prve izjave po novici.

Kralj Karel III.
Kralj Karel III.
FOTO: Profimedia

Obenem je znova poudaril, da bo s policijo sodeloval. "Pri tem, kot sem že povedal, jih polno in iskreno podpiram ter sem pripravljen na sodelovanje. Naj jasno povem: zakon moramo spoštovati. Medtem ko poteka preiskava, ne bi bilo prav, da bi o tej zadevi še kaj komentiral. Z mojo družino bomo še naprej opravljali svojo dolžnost in služili vam vsem," je v uradni izjavi za javnost še sporočil kralj. Njegovi izjavi se pridružujeta tudi princ William in princesa Catherine.

Preberi še Kralj Karel III. pripravljen podpreti policijo glede obtožb o princu Andrewu

Kralj naj bi imel danes v načrtu določene opravke v Londonu, po novici o aretaciji pa ni jasno, ali jih bo kaj prilagodil ali ne. Kraljica Camilla je medtem obiskala koncertno dvorano Sinfonia Smith Square, kjer se je s predstavniki udeležila kosila in koncerta.

kralj karel princ andrew odziv aretacija sum policija

Od kraljičinega najljubšega sina do rojstnega dneva v priporu

Aretirali nekdanjega princa Andrewa

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
19. 02. 2026 14.45
Ruši se monarhija. Padla je krona.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
19. 02. 2026 14.43
Pričakovana izjava... kaj drugega niti ne bi mogel reči, da ne bi še bolj prilil olja na ogenj. Skratka, kraljevo hišo tole še močneje trese, kot pa neodzivnost kraljice ob Dianini smrti. Windsorji se zelo dobro zavedajo, da lahko monarhija tudi pade, in nedvomno se bodo mediji zdaj spet spraševali, ali sploh potrebujejo monarhijo in zakaj neki plačujejo številne člane kraljeve družine.
Odgovori
+2
2 0
AleksanderS
19. 02. 2026 14.40
a imajo krivosodje ? v Slo ga ne bi zaprli .... tam bo pa sedel princ
Odgovori
0 0
BUONcaffee
19. 02. 2026 14.34
Kaj pa če drugega izjaviti? Premišljena izjava.
Odgovori
+4
4 0
ho?emVšolo
19. 02. 2026 14.31
Preveč modre krvi na kupu.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Tudi vaš otrok si zasluži srečo
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
Izgubila je 90 kilogramov - in dobila največji dar, za katerega so rekli, da ga nikoli ne bo imela
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534