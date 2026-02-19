Prvi odziv kralja Karla: Zakon moramo spoštovati

Po novici, da je nekdanji princ aretiran, je javnost z nestrpnostjo čakala na prvi odziv njegovega brata, trenutno vladajočega monarha. In kralj Karel se je zdaj odzval. "Z globoko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov," je del njegove prve izjave po novici.

Kralj Karel III. FOTO: Profimedia

Obenem je znova poudaril, da bo s policijo sodeloval. "Pri tem, kot sem že povedal, jih polno in iskreno podpiram ter sem pripravljen na sodelovanje. Naj jasno povem: zakon moramo spoštovati. Medtem ko poteka preiskava, ne bi bilo prav, da bi o tej zadevi še kaj komentiral. Z mojo družino bomo še naprej opravljali svojo dolžnost in služili vam vsem," je v uradni izjavi za javnost še sporočil kralj. Njegovi izjavi se pridružujeta tudi princ William in princesa Catherine.