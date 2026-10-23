Prvi odziv Meghan Markle: Sedaj veste, zakaj sem se distancirala od očeta

Meghan Markle se je odzvala na informacije, da naj bi policija preiskovala njenega očeta, Thomasa Markla starejšega, zaradi suma posedovanja otroške pornografije. Tega je organom pregona prijavil vojvodinjin polbrat, ki naj bi v očetovi hiši na Filipinih našel obremenilne fotografije in videoposnetke otrok.

Thomas Markle in Meghan Markle sta že leta v odtujenem odnosu. FOTO: Profimedia

"Novica me je zelo pretresla, moje misli pa so z otroki, ki so bili žrtve. Leta 2018 so pri Metropolitanski policiji, kraljevi družini in specialistični policiji prejeli pismo, v katerem so mojega očeta obtožili grozljivih stvari, o tem pa so obvestili tudi mene. Takrat so mi zagotovili, da bodo stvari raziskali," je v izjavi za People dejala Meghan.

"Upam, da bo javnost sedaj bolje razumela, zakaj sem se pred leti distancirala od očeta, kljub drugačnim namigovanjem nekaterih medijev. To je tudi razlog, zakaj mu nisem dovolila stika z mojima otrokoma, saj sem ju želela zaščititi," je pojasnila vojvodinja.