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Prvi odziv Meghan Markle: Sedaj veste, zakaj sem se distancirala od očeta

London, 23. 10. 2026 12.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle, tožba, Thomas Meghan

Ameriški mediji so razkrili, da policija očeta Meghan Markle sumi posedovanja otroške pornografije, kmalu po tem, ko so informacije o preiskavi prišle v javnost, pa se je nanje odzvala tudi vojvodinja Susseška. Ta je v izjavi za People dejala, da bo morda sedaj bolj jasno, zakaj se je od njega distancirala že pred leti.

Meghan Markle se je odzvala na informacije, da naj bi policija preiskovala njenega očeta, Thomasa Markla starejšega, zaradi suma posedovanja otroške pornografije. Tega je organom pregona prijavil vojvodinjin polbrat, ki naj bi v očetovi hiši na Filipinih našel obremenilne fotografije in videoposnetke otrok.

Thomas Markle in Meghan Markle sta že leta v odtujenem odnosu.
Thomas Markle in Meghan Markle sta že leta v odtujenem odnosu.
FOTO: Profimedia

"Novica me je zelo pretresla, moje misli pa so z otroki, ki so bili žrtve. Leta 2018 so pri Metropolitanski policiji, kraljevi družini in specialistični policiji prejeli pismo, v katerem so mojega očeta obtožili grozljivih stvari, o tem pa so obvestili tudi mene. Takrat so mi zagotovili, da bodo stvari raziskali," je v izjavi za People dejala Meghan.

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"Upam, da bo javnost sedaj bolje razumela, zakaj sem se pred leti distancirala od očeta, kljub drugačnim namigovanjem nekaterih medijev. To je tudi razlog, zakaj mu nisem dovolila stika z mojima otrokoma, saj sem ju želela zaščititi," je pojasnila vojvodinja.

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"Zaupala sem, da policija natančno to dela tudi za druge družine. Čeprav so obtožbe hujše, kot si je lahko kdo predstavljal, iskreno upam, da bo pravici zadoščeno in bosta prioriteta varnost in zaščita otrok," je še dodala. Meghan je edini otrok, ki ga je Markle imel z njeno mamo Dorio, s prvo ženo pa ima še sina Thomasa mlajšega in hčerko Samantho.

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Očeta Meghan Markle preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije

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