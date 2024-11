Prvi odzivi zvezdnikov na Trumpovo zmago: kdo je vesel in kdo razočaran?

Združene države Amerike so dobile novega (starega) predsednika Donalda Trumpa. Čeprav so njegovo zmago nekateri zvezdniki napovedovali, jih je veliko več stalo na strani njegove protikandidtke Kamale Harris. Nekaj ur po tem, ko je postalo uradno, da je Trump spet zasedel predsedniški stolček, so rezultat volitev na družbenih omrežjih komentirali nekateri znani obrazi.

Ključno vprašanje, ki je zadnje dni odmevalo v javnosti, je rešeno – novi (stari) predsednik ZDA je postal Donald Trump. Proti svoji protikandidatki Kamali Harris, ki je imela med znanimi obrazi veliko več privržencev, je 78-letnik zmagal s prepričljivo prednostjo. Kako pa so se na njegovo zmago odzvali zvezdniki?

Kamala Harris in Donald Trump FOTO: Profimedia icon-expand

Razočaranje je veliko Med gorečimi podporniki demokratke je bila denimo tudi raperka Cardi B, ki je svoje nezadovoljstvo nad rezultatom javno izrazila na družbenih omrežjih. Kot je dejala, je ponosna na Kamalo in njeno zmago v Kaliforniji in Koloradu, nato pa je napadla podpornike Trumpa, še posebej tiste, ki so jo pozvali k sodelovanju. "Prisežem pri Bogu, da me boste našli, bežite stran od mene! Sita sem vas! Zažgite preklete kape. Res sem žalostna. Prisežem pri Bogu, da sem res žalostna," je povedala na TikToku.

Cardi B je svoje nezadovoljstvo nad rezultatom izrazila javno. FOTO: Cardi B icon-expand

Razočaranja ni skrivala niti Lili Reinhart, zvezdnica serije Riverdale, ki je na družbenih omrežjih zapisala, da se ne more znebiti občutka, da so ženske, ki so se oglasile glede spolnega nasilja, zdaj v rokah Trumpa. "Milijoni ljudi so glasovali za osebo, ki jih je zlorabila. Srce se mi para zaradi teh žensk," je zapisala.

Na X se je oglasila tudi Christina Applegate. FOTO: X icon-expand

Na omrežju X se je oglasila tudi Christina Applegate, ki je zapisala: "Zakaj? Dajte mi en razlog zakaj? Moj hčerka joka, ker so ji lahko odvzete pravice žensk. Zakaj? In če se ne strinjate z mano, mi ne sledite več. Prosim, prenehajte me spremljati, če ste glasovali proti pravicam žensk."

Paloma Faith je nad rezultatom močno razočarana. FOTO: Paloma Faith icon-expand

Oglasila se je tudi pevka Paloma Faith. Že pred volitvami je bila nazorna z besedami, da se počuti, kot da ves svet čaka na rezultate testiranja na spolno prenosljive bolezni. Po Trumpovi zmagi pa je dejala: "Žal so rezultati prišli in so pozitivni. Super je, da se je vrnil! Adijo, pravice žensk, liberalizem, svoboda govora in zdravo rasizem, kapitalizem, podnebne spremembe, vojna in konec sveta."

Nad rezultati ni navdušena niti Cara Delevingne, a kljub temu ni izgubila upanja. "Naslednja štiri leta moramo vsak dan ustvariti pekel za fašiste, mizogine in lažnivce. To ni čas za strah ali obup," je zapisala. Harrisovo so na zadnjih shodih podprle glasbenice, kot so Beyonce, Lady Gaga, Jennifer Lopez in Christine Aquilera, po njenem porazu pa se še niso odzvale.

Trumpovi podporniki slavijo Tabor zmagovalca pa že od konca preštevanja glasov slavi. Med njegovimi podporniki so tako denimo Elon Musk, ki je na omrežju X zapisal: "Američani so dali Trumpu kristalno jasen mandat za spremembe."

Milijarder se je nato še pošalil in objavil fotografijo s katero je navdušil svoje sledilce.

Navdušenje nad republikančevo zmago je izrazil tudi komik in igralec Russell Brand, ki ga je lani več žensk obtožilo spolnega napada, po zmagi pa je sovražnikom le na kratko dejal: "Zmagal je Donald Trump."

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi reper 50 Cent. Po poročanju Guardiana je reper nedavno razkril, da je zavrnil Trumpovo ponudbo za nastop na enem od njegovih shodov v New Yorku za tri milijone evrov. "Strah me je politike. Ker če se tega lotiš, ne glede na to, kako se počutiš, ti bo nekdo močno nasprotoval," je dejal pred kratkim. Kljub temu da se ni opredelil, je Trumpu ob zmagi čestital.

Nad Trumpovo zmago je navdušen tudi zloglasni Andrew Tate, ki je na družbeno omrežje zapisal: "Hvala bogu. Moški ne morejo več zanositi."