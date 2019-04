Prvi posnetki Burakove družine

Burak Özçivit in Fahriye Evcen sta v soboto, 13. aprila, postala starša. Turška zvezdnika sta dobila sina Karana, ki je bil ob rojstvu težak 3670 gramov in velik 52 centimetrov.

32-letna Fahriye je s sinom že zapustila bolnišnico, ob njej pa je bil ves čas njen izbranec in ponosni očka, ki je nosil lupinico s prvorojencem. Ob odhodu iz bolnišnice so slavno družino pričakali turški mediji, novinarji in fotografi, ki so seveda želeli ujeti prve posnetke slavne družinice.