Prvi singel hčerk Kanyeja in Kim Kardashian razočaral oboževalce

North in Chicago, hčerki nekdanjih zakoncev Kim Kardashian in Kanyeja Westa, sta izdali svojo prvo pesem. Na žalost pa ta med poslušalci ni bila dobro sprejeta predvsem zaradi izjemno nenavadnega videospota. V njem deklici bežita pred nenavadnimi pošastmi, prav tako pa se oboževalci zgražajo tudi nad samo glasbo in besedilom.

OGLAS

Hčerki nekdanjih zakoncev Kim Kardashian in Kanyeja Westa sta izdali svoj prvi glasbeni video, ki pa ni bil dobro sprejet med oboževalci. Zvezdnika imata skupaj 11-letno North, osemletnega Sainta, šestletno Chicago in petletnega Psalma. V novi pesmi sta se očetu in raperju Yuno Milesu pridružili zgolj dekleti, z njimi pa je sodeloval tudi TY Dolla $ign.

Chicago in North West sta izdali prvi glasbeni video. FOTO: Profimedia icon-expand

Oboževalci so bili po ogledu videoposnetka zmedeni. Eden je pod komentarje zapisal: "Počutim se, da je to kot nekaj, kar sem videl v sanjah, a potem, ko se zbudim, tega ne znam več opisati." Hčerki slavnih staršev sta namreč vozili futuristične oklepne avtomobile, medtem ko sta v puščavi bežali pred pošastmi. Kanye je v pesmi večkrat izgovoril besedo "bomba" in obe njegovi hčerki sta imeli verze, pri čemer je North na kratko celo zapela v japonščini.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem ko so nekateri oboževalci mislili, da je lepo videti Kanyeja, kako dela s svojimi otroki, so drugi rekli, da pogrešajo slog njegove stare glasbe, in ga grajali, ker je za video uporabil umetno inteligenco. "Možganskih celic, ki sem jih izgubil, ko sem to gledal, ne bom pogrešal," je ena oseba zapisala na YouTubeu, druga pa je utemeljila: "Strinjam se, da je skladba grozna, a cenimo Yea, ker je postavil svoje otroke pred vse, vključno z nami, oboževalci."

Kanye West in žena Bianca Censori ter njegovi otroci, Psalm, Chicago, and Saint FOTO: Profimedia icon-expand