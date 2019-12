Prvi skupni božič Miley Cyrus in Codyja Simpsona

Med prazniki si je glasbenica Miley Cyrus vzela čas za družino, h kateri zdaj sodi tudi njen izbranec Cody Simpson . V Instagramovi zgodbi je delila črno-belo družinsko fotografijo, na kateri je tudi Cody, in zapisala: "Vesel božič."

Cody se v izbrankini glasbeni družini zagotovo dobro znajde, saj je tudi sam pevec. Tako je Miley že večkrat objavila, kako ji Cody igra kitaro in prepeva, zato ni bilo nič drugače za božič.

Tudi Cody je v Instagramovi zgodbi obelodanil božično druženje z družino Cyrus. Objavil je namreč več posnetkov in fotografijo pevkinega dekolteja, ki ga krasi več kosov nakita, med njimi zlata lobanja, ki ji jo je Cody podaril za božič.

Miley je na božični večer na Instagramu delila tudi fotografijo, na kateri je skupaj s sestro Noah in Brandi, z bratoma Braisonom in Tracom ter starši Tish in Billyjem Rayom. "Vesele praznike vam želi najbolj nefunkcionalna družina v Ameriki,"je ob fotografiji voščila svojim sledilcem.