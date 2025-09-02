Svetli način
Tuja scena

Prvi utrinki Millie Bobby Brown in Jaka Bongiovija z dojenčico

Los Angeles, 02. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 2 urama

E.K.
1

Millie Bobby Brown je na družbenih omrežjih delila prvo fotografijo svojega otroka. Igralka in njen mož Jake Bongiovi, sin Jona Bon Jovija, sta pred kratkim s pomočjo posvojitve pozdravila deklico. Čeprav na fotografiji ni mogoče videti obraza dojenčice, je objava navdušila njene številne sledilce in že v dveh urah prejela več kot milijon všečkov.

Millie Bobby Brown je delila prvo fotografijo svoje dojenčice. 21-letna igralka je na družbenem omrežju objavila galerijo fotografij, na eni izmed njih pa je ovekovečen tudi njen mož Jake Bongiovi, ki na pristajalni pisti nosi njuno hčerko.

Čeprav obraza dojenčice ni bilo na sliki, je bilo mogoče videti belo odejo, ki je kukala iz nosilke, ko se je novopečeni očka, sin legendarnega Jona Bon Jovija, odpravljal proti letalu.

Novopečena starša sta pred dnevi z izjavo na Instagramu sporočila, da sta posvojila prvega otroka. "To poletje sva s pomočjo posvojitve dobila najino ljubo deklico. Sva več kot navdušena nad tem lepim novim poglavjem starševstva, v katerem želiva uživati v miru in zasebnosti," sta zapisala.

Vir je za revijo People po objavi novice povedal, da naj bi zvezdnica pogosto govorila o povečanju družine, še preden se je maja 2024 poročila z izbrancem.

Millie Bobby Brown Družina Posvojitev Jake Bongiovi Hčerka
Igralka Robin Wright o selitvi prek luže: V Ameriki je s****e

