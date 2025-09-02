Prvi utrinki Millie Bobby Brown in Jaka Bongiovija z dojenčico

Millie Bobby Brown je delila prvo fotografijo svoje dojenčice. 21-letna igralka je na družbenem omrežju objavila galerijo fotografij, na eni izmed njih pa je ovekovečen tudi njen mož Jake Bongiovi , ki na pristajalni pisti nosi njuno hčerko.

Čeprav obraza dojenčice ni bilo na sliki, je bilo mogoče videti belo odejo, ki je kukala iz nosilke, ko se je novopečeni očka, sin legendarnega Jona Bon Jovija, odpravljal proti letalu.

Novopečena starša sta pred dnevi z izjavo na Instagramu sporočila, da sta posvojila prvega otroka. "To poletje sva s pomočjo posvojitve dobila najino ljubo deklico. Sva več kot navdušena nad tem lepim novim poglavjem starševstva, v katerem želiva uživati v miru in zasebnosti," sta zapisala.