Prvič na rdeči preprogi z mlajšo sestro: To je bil zelo dober občutek

Kot smo že pisali, je 27-letna glasbenica Selena Gomez na rdečo preprogo premiere filma Ledeno kraljestvo 2 pripeljala svojo mlajšo sestro, šestletno Gracie Teefey . Pevka je zdaj povedala, kako je bilo v soju luči stati ob sestri, ki je to doživela prvič. "Iskreno, to je bil zelo dober občutek," je v nedavnem intervjuju za BBC One razkrila Gomezova. "Dejala sem ji, da je to moja najljubša rdeča preproga do zdaj," je priznala.

Selena je povedala, da Gracie še nikoli ni bila na takšnem dogodku, saj je nihče nikoli ni silil v to. "Vedno naredimo vse za njeno varnost," je poudarila in dodala še, da je njena sestra vedno bolj navdušena nad oblekicami in bleščicami.

V intervjuju pa je še razkrila, kaj je svoji mlajši sestri svetovala pred prihodom na rdečo preprogo. "Preden sva vstopili sem se sklonila k njej in ji rekla: 'Če boš postala živčna, me potegni za roko in takoj bova odšli.' Potem pa je imela trenutek slave s perjem in vsem," je pripovedovala in se nato še pošalila: "Stala sem tam in si mislila: 'Grace, slikaj se tudi z mano.'"

Selena pa ve, da je svoji mlajši sestri vzornica in je tako že leta 2017 na Instagramu zapisala, da ji bo vedno dala občutek, da je močna, pogumna in lepa ter da bo vzgajana v duhu, da se bo zavedala, da je njen glas pomemben. In da bo razumela pomen biti vplivnež in pri tem navdihovala druge s svojo iskrenostjo.