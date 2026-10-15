Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Prvič po bratovi smrti v javnosti opazili hčerko Cindy Crawford

Los Angeles, 15. 10. 2026 10.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kaia Gerber

Kaia Gerber, hči Cindy Crawford in Randeja Gerberja, se je prvič po bratovi smrti pojavila v javnosti. 17-letni Presley je tragično umrl pred tremi tedni v ustanovi za zdravljenje odvisnosti, vzrok pa naj bi bil prevelik odmerek drog.

Tri tedne po smrti Presleyja Gerberja so v javnosti prvič opazili manekenko Kaio Gerber. Zvezdnico, ki jo je izguba brata zelo prizadela, so ulični fotografi v objektive ujeli, ko je zapuščala telovadnico. Oblečena je bila v črne pajkice in pulover, videz pa je dopolnila z belimi nogavicami, natikači in sončnimi očali. 25-letnica je bila v družbi prijateljice.

Kaio Gerber so v javnosti opazili prvič po bratovi smrti.
Kaio Gerber so v javnosti opazili prvič po bratovi smrti.
FOTO: Profimedia

27-letnik je umrl konec tedna, ko se je prostovoljno prijavil na zdravljenje odvisnosti, s katero se je boril več let. Kot so poročali ameriški mediji, so ga našli neodzivnega v njegovi sobi; kljub temu da so na kraj prihiteli reševalci, pa mu ni bilo več pomoči. Njegova smrt je še predmet preiskave, sumijo pa, da je bil vzrok prevelik odmerek.

Preberi še Umrl je Presley Gerber, edini sin Cindy Crawford in Randeja Gerberja

Kot je znano, sta bila brat in sestra tesno povezana, le mesec pred njegovo smrtjo pa je 25-letnica v intervjuju za Vogue dejala, kako ponosna je na Presleyja in njegov boj: "Ko se družina spoprijema s tako težko stvarjo, to vpliva na vse člane. Menim, da sem prav zaradi tega sama skušala biti netežavna in nikoli nisem prosila za pomoč. Zdelo se mi je, da bi bilo za starša preveč, če bi imela dva otroka, ki potrebujeta skrb."

Preberi še George Clooney prvič javno o smrti 27-letnega sina Cindy Crawford

"Najina starša sta večino časa zasebnost skrbno skrivala pred javnostjo, sedaj pa imamo učitelja, mojega brata, ki hoče biti zelo človeški. Pred svetom ne moreš vsega skriti. Če nekaj želiš pomesti pod preprogo, se lahko hitro kdo počuti, da se ga sramuješ," je še dodala.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
cindy crawford kaia gerber hčerka javnost sin smrt presley gerber

Joni Mitchell postala ameriška državljanka: Pot, ki se je začela pred 62 leti

24ur.com Sina Cindy Crawford nekaj dni po 27-letnikovi smrti upepelili
Bibaleze.si Cindy Crawford izgubila edinega sina
24ur.com Družina Cindy Crawford zaradi sinove smrti v šoku: 'Nočna mora vseh staršev'
24ur.com Zdravnik mlademu Gerberju kljub odvisnosti predpisoval ketamin
24ur.com Paris Hilton o smrti sina Cindy Crawford: Ne morem verjeti, da je to res
24ur.com Umrl je Presley Gerber, edini sin Cindy Crawford in Randeja Gerberja
24ur.com Obujanje spominov na Elvisa Presleyja ob obletnici njegove smrti
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka
Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Dvakrat je bila poročena, nato pa spoznala njega. Zdaj sta dobila drugega otroka
Dvakrat je bila poročena, nato pa spoznala njega. Zdaj sta dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
"Bilo je divje": razkrila sta vroče podrobnosti romance
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Kako izbrati deodorant? Dermatologinja pojasnjuje, na kaj biti pozoren
Kako izbrati deodorant? Dermatologinja pojasnjuje, na kaj biti pozoren
To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen
To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen
vizita
Portal
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
548 evrov. Toliko lahko stane ena odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu
Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
Predsedniška igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009