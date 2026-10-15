Prvič po bratovi smrti v javnosti opazili hčerko Cindy Crawford

Tri tedne po smrti Presleyja Gerberja so v javnosti prvič opazili manekenko Kaio Gerber. Zvezdnico, ki jo je izguba brata zelo prizadela, so ulični fotografi v objektive ujeli, ko je zapuščala telovadnico. Oblečena je bila v črne pajkice in pulover, videz pa je dopolnila z belimi nogavicami, natikači in sončnimi očali. 25-letnica je bila v družbi prijateljice.

Kaio Gerber so v javnosti opazili prvič po bratovi smrti. FOTO: Profimedia

27-letnik je umrl konec tedna, ko se je prostovoljno prijavil na zdravljenje odvisnosti, s katero se je boril več let. Kot so poročali ameriški mediji, so ga našli neodzivnega v njegovi sobi; kljub temu da so na kraj prihiteli reševalci, pa mu ni bilo več pomoči. Njegova smrt je še predmet preiskave, sumijo pa, da je bil vzrok prevelik odmerek.

Kot je znano, sta bila brat in sestra tesno povezana, le mesec pred njegovo smrtjo pa je 25-letnica v intervjuju za Vogue dejala, kako ponosna je na Presleyja in njegov boj: "Ko se družina spoprijema s tako težko stvarjo, to vpliva na vse člane. Menim, da sem prav zaradi tega sama skušala biti netežavna in nikoli nisem prosila za pomoč. Zdelo se mi je, da bi bilo za starša preveč, če bi imela dva otroka, ki potrebujeta skrb."