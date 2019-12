Prvič po lasvegaškem strelskem napadu pevec znova na odru

Oktobra 2017 se je med lasvegaškim koncertom country zvezdnika Jasona Aldeana odvil najhujši strelski napad v zgodovini ZDA. Moški je namreč z avtomatskim orožjem streljal iz 32. nadstropja hotela in ubil 59 ljudi, več kot 800 oseb pa je bilo ranjenih.

Zvezdnik se je zdaj znova vrnil na lasvegaški oder, in tako prvič po pokolu nastopil. "Nocoj je za nas res posebna noč. V množici imamo veliko ljudi, ki so postali naša družina, zato dobrodošli vsi z Route 91," je dejal in s tem pozdravil ljudi, ki so bili na festivalu poimenovanem Route 91 Harvest festival, ki je deloval do vključno 2017, ko je prišlo do strelske tragedije.

"Veseli nas, da vas vidimo. Dobro je biti spet tukaj v Las Vegasu. To je naš prvi šov in bodite prepričani, nocoj smo se vrnili, da za vas naredimo noro noč. Dokončajmo, kar smo začeli pred leti," je še navdušeno vzkliknil.

Streli so leta 2017 odjeknili kmalu po začetku njegovega koncerta, pevec jih sprva ni slišal, nato pa je z ekipo zbežal z odra.