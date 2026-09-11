Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Prvič po selitvi v Združeno kraljestvo v javnosti opazili Meghan Markle

London, 11. 09. 2026 12.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle

Meghan Markle, ki se je skupaj z možem in otrokoma pred dvema tednoma preselila v Združeno kraljestvo, so prvič po vrnitvi opazili v javnosti. Kot poroča Page Six, se je vojvodinja Sussekška odpravila na čaj z eno od mamic šole, ki jo obiskujeta otroka.

Meghan Markle si v Združenem kraljestvu ustvarja svoj krog prijateljev. Nekdanja igralka se je družila v lokalu, kamor lahko vstopijo le člani, z njo pa so opazili eno od mamic, ki ima otroka na isti šoli, kot jo obiskujeta princ Archie in princesa Lilibet. To je bilo prvič, da so vojvodinjo Sussekško po selitvi opazili v javnosti.

princ Harry in Meghan Markle sta se vrnila v Združeno kraljestvo.
princ Harry in Meghan Markle sta se vrnila v Združeno kraljestvo.
FOTO: Profimedia

"Zdi se, da si je začela ustvarjati svoj krog in si iskati družbo. Veliko mamic obiskuje ta klub, kjer se ob koncih tedna sproščajo in družijo," je za Page Six povedal vir, ki je razložil, da h klubu spadata še spa, ki sprejme 40 ljudi, in notranji bazen. Redni gosti naj bi bili tudi britanski zvezdniki, med katerimi so David in Victoria Beckham ter Paul McCartney.

Preberi še Je selitev Harryja in Meghan preračunljiva poteza, da iztržita največ zase?

Njen obisk podeželskega kluba naj bi nakazoval, da Harry in Meghan kupujeta nepremičnino na tem območju, princ Harry pa naj bi lokacijo dobro poznal. "Harryjev prijatelj mi je v začetku leta povedal, da kupuje hišo, najraje pa v bližini kraljeve rezidence v Highgroveu. Na ta kraj ima lepe spomine, saj je tam živel z bratom in očetom," je avgusta za Page Six dejal Tom Sykes, poznavalec kraljeve družine.

Preberi še Kralj Karel III. prekinil molk o selitvi princa Harryja in Meghan Markle

Harryjeva družina se je v njegovo domovino vrnila pred dvema tednoma, presenetljiva novica pa je v javnosti močno odmevala. Otroka naj bi že začela obiskovati prestižno šolo, katere letna šolnina stane 30.000 evrov. Princa in princese v javnosti od selitve še niso opazili, se je pa pojavil njun oče, ki je obiskal Tower Bridge Studios v Londonu, kar naj bi bilo povezano z njegovim naslednjim projektom.

meghan markle selitev vojvodinja princ harry združeno kraljestvo

Christian Bale odprl posebno vas za otroke v rejništvu

Zadovoljna.si Meghan je upala, da bo postala 'britanska Beyonce'
24ur.com Meghan Markle: V Združenem kraljestvu se počutim nezaželeno
24ur.com Meghan Markle: Materinstvo sem si predstavljala popolnoma drugače
Zadovoljna.si Medtem ko sta Harry in Meghan v Londonu, ona skrbi za njune otroke
Moskisvet.com Takšen vzdevek je Meghan Markle nadel britanski kralj
Bibaleze.si Harry je otroka odpeljal tja, kjer je odraščala princesa Diana
24ur.com Harry in Meghan pristala v Veliki Britaniji: Vrnila sta se z otrokoma
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Obleka, s katero se je maščevala nezvestemu možu, gre na dražbo
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih
vizita
Portal
'Tihi ubijalec' se dobro skriva: 5 živil, za katera niste vedeli, da zvišujejo raven holesterola in ogrožajo zdravje srca
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
cekin
Portal
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
moskisvet
Portal
Imamo novo slovensko lepotno kraljico
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
dominvrt
Portal
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
Darja in Andrej sta kupila 200 let staro hiško. Tako je potekala prenova
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Ful gas 3
Ful gas 3
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951