Prvič po selitvi v Združeno kraljestvo v javnosti opazili Meghan Markle

Meghan Markle si v Združenem kraljestvu ustvarja svoj krog prijateljev. Nekdanja igralka se je družila v lokalu, kamor lahko vstopijo le člani, z njo pa so opazili eno od mamic, ki ima otroka na isti šoli, kot jo obiskujeta princ Archie in princesa Lilibet. To je bilo prvič, da so vojvodinjo Sussekško po selitvi opazili v javnosti.
"Zdi se, da si je začela ustvarjati svoj krog in si iskati družbo. Veliko mamic obiskuje ta klub, kjer se ob koncih tedna sproščajo in družijo," je za Page Six povedal vir, ki je razložil, da h klubu spadata še spa, ki sprejme 40 ljudi, in notranji bazen. Redni gosti naj bi bili tudi britanski zvezdniki, med katerimi so David in Victoria Beckham ter Paul McCartney.
Njen obisk podeželskega kluba naj bi nakazoval, da Harry in Meghan kupujeta nepremičnino na tem območju, princ Harry pa naj bi lokacijo dobro poznal. "Harryjev prijatelj mi je v začetku leta povedal, da kupuje hišo, najraje pa v bližini kraljeve rezidence v Highgroveu. Na ta kraj ima lepe spomine, saj je tam živel z bratom in očetom," je avgusta za Page Six dejal Tom Sykes, poznavalec kraljeve družine.
Harryjeva družina se je v njegovo domovino vrnila pred dvema tednoma, presenetljiva novica pa je v javnosti močno odmevala. Otroka naj bi že začela obiskovati prestižno šolo, katere letna šolnina stane 30.000 evrov. Princa in princese v javnosti od selitve še niso opazili, se je pa pojavil njun oče, ki je obiskal Tower Bridge Studios v Londonu, kar naj bi bilo povezano z njegovim naslednjim projektom.
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