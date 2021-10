Prvič po tragediji na snemanju se je oglasila tudi Baldwinova žena Hilaria

''Moje srce je s Halyno,'' je na Instagramu zapisala Hilaria in dodala: ''In z njenim možem. S sinom. Z njeno družino in ljubljenimi. In z mojim Alecom.'' Pripisala je, da ni besed, ki bi opisale ta šok in srčno bolečino ob tej tragični nesreči ter dodala: ''Zlomljeno srce. Izguba. Podpora.''