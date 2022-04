Prvo uradno družinsko fotografiranje po povratku princese Charlene

Monaška princesa Charlene se je pred več kot mesecem dni vrnila v objem soproga, princa Alberta in njunih dveh otrok. Povratek se je zgodil po zdravljenju zaradi psihične in fizične utrujenosti. Novembra lani se je napotila v švicarsko zasebno kliniko in nato v sredini marca po kar štirih mesecih znova stopila na tla kneževine. Pred tem je zaradi drugih zdravstvenih zapletov pol leta prebivala na domačih tleh, v Južni Afriki.

Uradni družinski portret je prvi po lanskem avgustu in prva fotografija, ki so jo predstavniki kraljeve družine poslali v svet. Neuradne slike so po svetu zaokrožile ob Charleninem povratku iz tujine. Princesa, ki je bila dolgo odsotna, je imela v tem času polno podporo princa Alberta in njunih 7-letnih dvojčkov, princa Jacquesa in princese Gabrielle. Ti prazniki so bili za njih nekaj posebnega, saj tovrstne skupne trenutke mnogo bolj cenijo.