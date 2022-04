Psihologinja: Amber Heard trpi za mejno osebnostno motnjo

Deveti dan sodnega procesa, v katerem Johnny Depp toži nekdanjo ženo Amber Heard in poteka na sodišču v zvezni državi Virginia, je na stol za priče sedla dr. Shannon Curry . Klinično in forenzično psihologinjo je za oceno psihičnega stanja oktobra 2021 najela odvetniška ekipa Johnnyja Deppa, zdravnica pa je med pričanjem dejala, da verjame, da igralka trpi za mejno osebnostno motnjo.

Dr. Curryjeva je med pričanjem razkrila vse dokumente, do katerih je dostopala in ki so bili del njene ocene 36-letne igralke. Med njimi so bili zdravstveni karton Heardove, vključno z dokumentacijo o njenem mentalnem zdravju, avdio in video posnetki, fotografije in več izjav prič. Zdravnica je dejala, da se je z Amber srečala le dvakrat, in sicer 10. decembra in 17. decembra 2021, skupni čas obeh srečanj preko videoklica pa je trajal 12 ur.

"Rezultati obeh psiholoških ocen gospe Heard podpirajo dve diagnozi: mejno osebnostno motnjo in histrionično osebnostno motnjo," je dejala zdravnica. Dodala je, da sama ni opazila znakov posttravmatskega stresa, a to še ne pomeni, da ni bila zlorabljena: "Čeprav nekdo ne trpi za posttravmatskim stresom, še ne pomeni, da ni bil psihično poškodovan. Gospa Heard trdi, da trpi za to motnjo, ker ji je gospod Depp psihično škodoval in jo zlorabljal."