Psihologinja o potezah princa Harryja: Zdi se patetično

Le še nekaj dni nas loči od uradnega izida avtobiografije princa Harryja , ki zadnje obdobje buri duhove. A knjiga je le eden od treh sestavnih delov Harryjeve 'maščevalne triperesne deteljice'. Že v preteklem letu je princ skupaj s soprogo Meghan Markle za tujo pretočno platformo izdal šestdelni dokumentarec, kjer kraljeve družine in otoških medijev ni prikazal v dobri luči, pred izidom knjige pa se bo princ srečal še s priznanim novinarjem Andersonom Cooperjem in v oddaji Harryjeva resnica iskreno spregovoril o tem, kar se je dogajalo za zaprtimi vrati angleškega dvora.

To se sprašuje javnost po tem, ko je vse od vstopa v novo leto zasuta z izpovedmi odtujenega člana kraljeve družine. Svoj vpogled v Harryjevo obnašanje in njegove odločitve je za CNN ponudila dr. Peggy Drexler , priznana psihologinja, ki se v svojem delu med drugim posveča tudi družinskim odnosom.

Princ Harry in princ William: brata in glavna sovražnika?

"Tekmovalnost med otroki je pogosta, rivalstvo med sorojenci pa še toliko bolj, še posebej, če sta samo dva," je prepričana psihologinja, ki sicer pri podajanju mnenja upošteva dejstvo, da kraljeva družina ni navadna družina, temveč sistem hierarhij. "Toda bratska nesoglasja so obstajala skozi čas in navdihnila nešteto umetnin na vseh področjih – večinoma tragedij. Harry ni nič posebnega, njegova drama je ena najpogostejših dram človeške narave."

Harry v knjigi med drugim piše o fizičnem sporu z bratom Williamom. "S temi razkritji vidimo malega brata, ki se obupano želi boriti proti življenju, v katerem se je počutil manjvrednega, vendar to počne na najbolj umazan možni način. In, no, zdi se patetično," meni dr. Drexlerjeva.

Drexlerjeva meni, da je ključno spoznanje v vseh izpovedih prav Harryjev odnos z bratom Williamom , za katerega Harry v knjigi trdi, da je "glavni sovražnik" . Psihologinja je poudarila, da je javnost sicer do Harryja, ki je od rojstva predstavljal rezervo oz. manj pomembnega brata, gojila veliko mero empatije, a da te počasi zmanjkuje. Prepričana je, da vse Harryjeve obtožbe in ustvarjanje medijskega pompa ljudi odvračajo. Harry in Meghan sta namreč večkrat dejala, da se želita odmakniti iz oči javnosti, s trenutnimi potezami pa počneta prav nasprotno.

"Ali ni ironično, da vemo veliko več o Harryju in Meghan, paru, ki je zapustil kraljevo življenje, ker je želel zasebnost, kot o paru (William in Kate, op. a.), ki se je odločil ostati?"

Psihologinja meni, da bi Harryjeve poteze pri javnosti pravzaprav vzbudile občutek empatije do princa Williama, človeka, ki je bil vzgojen v zavedanju, da bo nekega dne moral sesti na prestol. "Ni znano, ali je to nekaj, kar si William želi, ali nekaj, kar bo namesto tega izpolnil iz čiste domoljubne in družinske dolžnosti," je še zapisala in dodala, da je to znak Williamove zrelosti.

"Jasno je, da Harry in Meghan na neki ravni poskušata prevzeti nadzor nad negativno medijsko narativo, ki sta jo povzročila mizoginija in rasizem. Toda Harryjevi zdajšnji poskusi, da bi zacelil te rane tako, da bi družinske zadeve postale javne, niso plemeniti in ga tudi ne bodo rešili."

"Medtem ko je bilo od začetka njune zveze veliko povedanega o Meghaninem vplivu na Harryjev odhod iz družine, je zdaj jasno, da je on, ranjen, šel iskat tisto, kar je potreboval: nekoga, ki bi mu pomagal ločiti se od družine, in morda nekoga, ki bi ga podpiral ter razumel njegovo jezo," je prepričana dr. Drexlerjeva, ki vse to vidi v Meghan, ženski, ki se je tudi sama soočala z družinskimi težavami ter se hkrati ni bala postaviti po robu monarhiji.

Kljub zapisanemu pa dr. Drexlerjeva razume tudi odtujenega Harryja. "Medtem ko lahko in bi morali imeti nekaj prezira do tega, kako se je Harry odločil pristopiti k svojim življenjskim okoliščinam, je mogoče do njega imeti tudi nekaj sočutja in razumevanja. Navsezadnje ni v celoti ustvaril sebe, in zaščiten in izjemno privilegiran, kot je bil večji del svojega odraščanja, je verjetno dokaj nezrel 38-letnik."

"Zdaj se upira stroju, ki ga je ustvaril, na edini način, ki ga pozna – in to morda počne zato, ker je to edini način, kako lahko zasluži svoj denar in živi neodvisno. Kot otrok in mladostnik se je počutil izkoriščanega, zdaj pa izkorišča svojo družino ter pri tem služi ogromno denarja."

Kaj se bo zgodilo v prihodnosti?

"Morda bomo nekega dne slišali Harryja kot Harryja, človeka, popolnoma neodvisnega od kraljeve družine. Do takrat pa lahko najverjetneje pričakujemo še več enake negativnosti, obtoževanja, nezrelosti in igranja žrtve. Kvalitet, ki niso primerne za člana kraljeve družine. No, saj Harry to več ni."