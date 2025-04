Punkovska zasedba Green Day bo dobila zvezdo na Pločniku slavnih

"Celotna pot od bulvarja razblinjenih sanj do hollywodskega bulvarja ," so nedavno na enem od družbenih omrežij objavili člani z grammyjem nagrajene skupine Green Day in s tem namignili na naslov svoje pesmi Boulevard of Broken Dreams . Trojica je obenem povabila oboževalce, naj se pridružijo slovesnosti, ki bo po njihovi napovedi nepozabno doživetje, je poročala nemška tiskovna agencija dpa .

Skupina Green Day je bila ena od glavnih nastopajočih na letošnjem festivalu Coachella na jugu Kalifornije. Konec januarja se je pridružila tudi številnim zveznikom na dobrodelnem koncertu za žrtve uničujočih požarov v Los Angelesu.

Kalifornijski skupini je mednarodni preboj leta 1994 prinesel album Dookie. Album American Idiot pa ji je leta 2004 prinesel grammyja za najboljši rock album. Lani so izdali svoj 14. studijski album Saviors, na katerem je tudi uspešnica The American Dream Is Killing Me. 53-letni pevec in kitarist Armstrong, 52-letni basist Dirnt in 52-letni bobnar Cool so se nato odpravili na svetovno turnejo z razprodanimi koncerti.