The Pussycat Dolls se vračajo, a brez ene članice.

Poleg tega, da so dekleta potrdila ponovno združitev, so napovedale tudi svojo glasbeno turnejo, ki bo naslednje leto potekala na Irskem in v Veliki Britaniji. Ker že nekaj let niso nastopile skupaj, so jim tuji novinarji zastavili vprašanje, kako se bodo soočile s potencialnim stresom. 41-letna Nicole je priznala, da jih ni strah in da so navajene pritiska:''Pritisk v resnici ljubimo. Takrat delamo še bolje.''