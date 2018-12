Putin o ruskem rapu: morali bi ga kontrolirati, ne zatirati

Vladimir Putin očitno razmišlja tudi o ruskem rapu, saj se je nedavno zgodilo, da so raperja Huskyja zaprli za 12 dni, ker je rapal na ulici, na strehi avtomobila. Očitali so mu "huliganstvo".

Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju kulturnih voditeljev dejal, da morajo rap glasbo, ki je vedno bolj popularna, "voditi in usmerjati". V mislih je torej imel kontrolo, da sicer ne bi vodila v "degradacijo nacije", ki jo predstavljajo raperji s svojim "kritiziranjem" in opevanjem seksa in drog. Predvsem droge se mu zdijo hujše kot kletvice.

Vse to je prišlo kot posledica številnih trenj raperjev s policijo v zadnjih mesecih. 25-letnega raperjaHuskyjaso konec novembra aretirali, ker so mu prej prepovedali koncert, zato se je na ulici podal na streho avtomobila in protestno rapal, zaradi česar so ga aretirali in mu zaradi "huliganstva" dali dvanajst dni ječe. Koncert so mu sicer odpovedali zaradi "grožnje ekstremizma", sicer pa je znan po tem, da rapa o revščini, korupciji in policijski brutalnosti.

Putin si torej ne želi, da bi raperje utišali, temveč da bi jih usmerjali in kontrolirali, kar koli v "ruskem žargonu" že to pomeni ...